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Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк сказала, что Александр Серов прикован к инвалидному креслу

Бывшая участница скандальной телестройки Дома-2 Даша Друзьяк успокоила поклонников Серова и рассказала, почему он отменил свой ближайший концерт в Подольске.

Концерт артиста не стали переносить, а просто отменили. Поклонники Серова начали переживать за певца. Ведь в последнее время он постоянно находится в нервном состоянии из-за бывшей участницы Дома-2.

Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк сказала, что Александр Серов прикован к инвалидному креслу

Дарья Друзьяк рассказала публике, почему артист отменил своё выступление. Как сообщает девушка, Александр Серов сейчас не может самостоятельно передвигаться из-за перелома ноги. Сама Дарья видела Александра 5 декабря в суде, поэтому можно считать информацию, которой она делится, достоверной.

Напомним, что Александр Серов написал на Друзьяк заявление в полицию и обвинил в воровстве. В своём заявлении он написал, что она украла деньги из его дома в размере 300 тысяч рублей, а также золотой крестик с цепочкой.

Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк сказала, что Александр Серов прикован к инвалидному креслу

Сама экс-участница Дома-2 сегодня не унывает и проходит кастинг в группу "Серебро".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:09

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