Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк сказала, что Александр Серов прикован к инвалидному креслу





Концерт артиста не стали переносить, а просто отменили. Поклонники Серова начали переживать за певца. Ведь в последнее время он постоянно находится в нервном состоянии из-за бывшей участницы Дома-2.Дарья Друзьяк рассказала публике, почему артист отменил своё выступление. Как сообщает девушка, Александр Серов сейчас не может самостоятельно передвигаться из-за перелома ноги. Сама Дарья видела Александра 5 декабря в суде, поэтому можно считать информацию, которой она делится, достоверной.Напомним, что Александр Серов написал на Друзьяк заявление в полицию и обвинил в воровстве. В своём заявлении он написал, что она украла деньги из его дома в размере 300 тысяч рублей, а также золотой крестик с цепочкой.Сама экс-участница Дома-2 сегодня не унывает и проходит кастинг в группу "Серебро".