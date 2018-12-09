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Участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова, заявлявшая об аборте, оказалась не беременна

Несколько дней назад, участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова сообщила новость о том, что беременна

Это подтвердили несколько тестов, которые показали две полоски. Девушка, такой новости была совсем не рада. Рожать от участника телепроекта Дмитрия Чеботова, она точно не планировала, поэтому ею было принято решение - сделать аборт.

Участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова, заявлявшая об аборте, оказалась не беременна

Уже после разговора с мамой, девушка решила оставить малыша и воспитывать его самостоятельно. Накануне, участница Дома-2 отправилась в больницу для того, чтобы сдать анализы и окончательно убедиться, что она в положении. Вернувшись на поляну, Валерия, в разговоре с Захаром Саленко сказала, что боли, ранее мучавшие её, прошли, а значит, никакой беременности нет.

Участники проекта решили, что Хуснутдинова обманула всех для того, чтоб проверить Чеботова. Парень, узнав о том, что она не в положении пришёл к ней выяснять отношения, делал он это на повышенных тонах.

Участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова, заявлявшая об аборте, оказалась не беременна

Конфликт так и не был разрешён, а Дмитрий сказал, что девушка никогда не удержит ребёнком мужчину рядом с собой, поэтому не стоит опускаться на самое дно нравственности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:31

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