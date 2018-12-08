Внедорожник Nissan Terra оказался безопаснее, чем его "коллега" Mitsubishi Pajero Sport





Было выполнено три испытания. Первое включало сопротивление удару "в лоб" о поверхность сминаемой преграды с перекрытием в сорок процентов. Вторым стало проверка столкновения "в бок" с препятствием, находящимся в движении. Также были проверены системы проактивной безопасности в "полевых" условиях.Результат оказался весьма высоким: новое авто заслужило наивысшую оценку (5 звезд) за обеспечение защищенности и водителя, и остальных людей, находящихся в машине. Немаловажно, что такие внушительные показатели были достигнуты уже в базовой модели, имеющей только две фронтальные безопасные подушки.Стоит добавить, что в 2016 году такие же проверки были проведены для Mitsubishi Pajero Sport - основного конкурента Nissan Terra. Так вот, автомобилем Mitsubishi был достигнут высший балл лишь за защиту шофера. А вот показатель, отвечающий за безопасное нахождение пассажиров в машине, был достигнут на балл ниже. И это наглядно показывает некоторое преимущество Nissan Terra перед Mitsubishi Pajero Sport.