Внедорожник Nissan Terra оказался безопаснее, чем его "коллега" Mitsubishi Pajero Sport
Nissan Terra, новый автомобиль из серии рамных внедорожников, был подвержен испытаниям на соответствие безопасным условиям эксплуатации. Их итоги приятно порадовали своими высокими результатами.
Было выполнено три испытания. Первое включало сопротивление удару "в лоб" о поверхность сминаемой преграды с перекрытием в сорок процентов. Вторым стало проверка столкновения "в бок" с препятствием, находящимся в движении. Также были проверены системы проактивной безопасности в "полевых" условиях.
Результат оказался весьма высоким: новое авто заслужило наивысшую оценку (5 звезд) за обеспечение защищенности и водителя, и остальных людей, находящихся в машине. Немаловажно, что такие внушительные показатели были достигнуты уже в базовой модели, имеющей только две фронтальные безопасные подушки.
Стоит добавить, что в 2016 году такие же проверки были проведены для Mitsubishi Pajero Sport - основного конкурента Nissan Terra. Так вот, автомобилем Mitsubishi был достигнут высший балл лишь за защиту шофера. А вот показатель, отвечающий за безопасное нахождение пассажиров в машине, был достигнут на балл ниже. И это наглядно показывает некоторое преимущество Nissan Terra перед Mitsubishi Pajero Sport.
Было выполнено три испытания. Первое включало сопротивление удару "в лоб" о поверхность сминаемой преграды с перекрытием в сорок процентов. Вторым стало проверка столкновения "в бок" с препятствием, находящимся в движении. Также были проверены системы проактивной безопасности в "полевых" условиях.
Результат оказался весьма высоким: новое авто заслужило наивысшую оценку (5 звезд) за обеспечение защищенности и водителя, и остальных людей, находящихся в машине. Немаловажно, что такие внушительные показатели были достигнуты уже в базовой модели, имеющей только две фронтальные безопасные подушки.
Стоит добавить, что в 2016 году такие же проверки были проведены для Mitsubishi Pajero Sport - основного конкурента Nissan Terra. Так вот, автомобилем Mitsubishi был достигнут высший балл лишь за защиту шофера. А вот показатель, отвечающий за безопасное нахождение пассажиров в машине, был достигнут на балл ниже. И это наглядно показывает некоторое преимущество Nissan Terra перед Mitsubishi Pajero Sport.
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 21:35