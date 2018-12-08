В британской разведке Facebook назвали "угрозой демократии"





Ханниган отметил, что Facebook не является благотворительной организацией с бесплатными сервисами для пользователей, а крупный международный бизнес с многомиллиардными рекламными контрактами. В обмен на бесплатные функции разработчики Facebook хранят личные данные пользователей.В завершение представитель разведки указал, что руководители социальной сети больше заботятся о получении прибыли, а не о сохранении конфиденциальной информации пользователей.До этого в парламенте Великобритании Facebook подвергся критике. В руках у депутатов оказалась внутренняя переписка компании, в которой разработчики рассказывали о манипуляции данными для применения рычагов недобросовестной конкуренции.