Мария Шукшина продолжает борьбу с Андреем Малаховым и его программой

Недавно в Сети появилась петиция с призывом закрыть скандальные ток-шоу Борисова, Малахова, Шепелева и им подобные. Её написал обычный зритель, который считает, подобные программы порочат честь многих известных, а порой и выдающихся людей, порождают злобу и агрессию. Ссылку на сей призыв автор оставил на странице Марии Шукшиной, имя которой в последнее время часто обсуждалось в программе Малахова. Актриса с радостью подписала петицию, поскольку абсолютно солидарна с её автором и не видит ничего позитивного в скандальных форматах. С той поры и началось противостояние Шукшиной с «Прямым эфиром» и известным телеведущим.Мария Шукшина говорит, готова стоят до конца и остановится только после закрытия программы. Она отмечает, её поддерживает огромное количество жителей России, которым действительно надоели «разборки» на телеэкране. Актриса часто делится в Сети результатами своей «войны» против ток-шоу и цитирует комментаторов, которые пишут много нелестных слов в адрес программ и их ведущих, называя их «алчными людьми, превращающими людей в деградирующую массу».