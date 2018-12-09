АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

В магазине Bethesda открыты предварительные заказы на игру RAGE 2

Разработчики компании Bethesda заявили, что в официальном магазине Bethesda.net открыты предварительные заказы на игру RAGE 2. Заказать ее также можно и на сторонних площадках, а ключи можно активировать именно на сайте производителя. Не так давно продукт был представлен в рамках выставки The Game Awards 2018.

В магазине Bethesda открыты предварительные заказы на игру RAGE 2

По словам экспертов, это указывает на то, что разработчики не намерены выпускать свои проекты на Steam. Отметим, что в Valve рассказывали о намерении изменить финансовую политику, чтобы привлечь крупные компании.

На данный момент стоимость предзаказа RAGE 2 составляет 1999 рублей за стандартную и 2499 рублей за расширенную версию игры. В последнем игроки получат дополнение «Восхождение призраков», которое появится в конце следующего года, миссия «Секта бога смерти», где персонажам необходимо будет бороться с фанатиками, а также экипировку из шутера DOOM (расцветку машин, набор читов, ускорение набора опыта и других предметов. Данная стоимость распространяется для ПК, а цена Xbox Live и PS Store составит стандартные для ААА-проектов от Bethesda. На рынке RAGE 2 появится в июне следующего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Готовящаяся к презентации клипа Анастасия
В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный
Выявлены главные коррупционеры России 2018 года
Утяшева появилась в элегантном платье на съемках
Вера Брежнева показала сделанный дочерью макияж
Ловлэндская лягушка является самым загадочным
После потери сознания Елена Воробей решила
Участница Дома-2 Валерия Хуснутдинова, заявлявшая
Volkswagen Transporter скрестили c автомобилем
В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко
Ольга Бузова не смогла спеть свою же песню без
В магазине Bethesda открыты предварительные
Пластические хирурги сделали из Ольги Бузовой
Компания Genesis продемонстрировала свой первый
Гоша Куценко заботится о беременной Марии
Ученые создали новый антибиотик из яда осы
Гиперкар SSC Tuatara прошел испытание на дорогах
Apple официально зарегистрировала в России
В Сети раскрыли технические характеристики
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич откроет
Британский музыкант Эд Ширан может сняться в
Стас Костюшкин сходил в баню и показал "стальной"
Исполнитель "Рюмки водки на столе" Григорий Лепс
Внедорожник Nissan Terra оказался безопаснее, чем
В британской разведке Facebook назвали "угрозой
Новый Jeep Grand Cherokee станет 7-местным
Мария Шукшина продолжает борьбу с Андреем
Планшет iPad Pro-2 приятно удивил наличием
Рита Дакота считает обидными сравнения с Ольгой
Светлана Бондарчук вышла в свет с новым
Просмотреть все новости