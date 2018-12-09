В магазине Bethesda открыты предварительные заказы на игру RAGE 2





По словам экспертов, это указывает на то, что разработчики не намерены выпускать свои проекты на Steam. Отметим, что в Valve рассказывали о намерении изменить финансовую политику, чтобы привлечь крупные компании.На данный момент стоимость предзаказа RAGE 2 составляет 1999 рублей за стандартную и 2499 рублей за расширенную версию игры. В последнем игроки получат дополнение «Восхождение призраков», которое появится в конце следующего года, миссия «Секта бога смерти», где персонажам необходимо будет бороться с фанатиками, а также экипировку из шутера DOOM (расцветку машин, набор читов, ускорение набора опыта и других предметов. Данная стоимость распространяется для ПК, а цена Xbox Live и PS Store составит стандартные для ААА-проектов от Bethesda. На рынке RAGE 2 появится в июне следующего года.