Планшет iPad Pro-2 приятно удивил наличием дополненной реальности
В прошлом месяце любителям гаджетов был представлен новый планшет iPad Pro-2. Несмотря на недешевую стоимость, новинка порадовала довольно умелым оборудованием, что дало ей возможность развлечь хозяина играми с дополненной реальностью.
Такая модная "фишка" появилась сравнительно недавно, однако уже успела завоевать признание пользователей, особенно детей. Поэтому появление дополненной реальности в новом гаджете существенно поднимает к нему интерес. Сейчас уже назван ряд интересных игр, которыми сможет развлечь себя хозяин iPad Pro-2.
Wonderscope
Эта игра полностью детская. Продвинутую реалистичную технологию она использует для превращения обычной окружающей обстановки в настоящую сказку. После запуска приложения перед малышом начнут возникать как наяву сказочные герои и строения, многие из которых уже были известны детворе по любимым книжкам. Это и Красная Шапочка, и Серый Волк, и бабушка, а также домик, лес. Более того, ребенок сможет пообщаться с персонажами и как бы сам поучаствует в событиях. И таких занимательных историй там будет множество.
FishingGO AR
Программа погружает пользователя в реальный мир морских рыб, число разновидностей которых - более двух сотен. Их можно рассмотреть всех вместе, а можно и каждую по отдельности и достаточно близко - для этого всего лишь нужно "подойти" вместе с гаджетом к интересующему объекту. Интересной является и опция, "превращающая" банальные элементы реального интерьера комнаты в настоящий подводный мир, пестрящий кораллами, морскими звездами. О каждом из персонажей подводного царства можно узнать интересные подробности, прочитав аннотации.
Night Sky
Очень интересная программа, посвященная астрономии. Направив планшет на обычный потолок, перед глазами хозяина айпада возникнут сотни интереснейших созвездий и других космических тел. Так же, как и в предыдущей игре, каждое небесное тело имеет свое описание, интересные факты и другую полезную информацию о нем.
Кроме вышеуказанных, на iPad Pro-2 присутствуют и другие развивающие и захватывающие игры и программы, каждая из которых благодаря дополненной реальности открывает перед человеком самые разнообразные тайны нашего мира.
Такая модная "фишка" появилась сравнительно недавно, однако уже успела завоевать признание пользователей, особенно детей. Поэтому появление дополненной реальности в новом гаджете существенно поднимает к нему интерес. Сейчас уже назван ряд интересных игр, которыми сможет развлечь себя хозяин iPad Pro-2.
Wonderscope
Эта игра полностью детская. Продвинутую реалистичную технологию она использует для превращения обычной окружающей обстановки в настоящую сказку. После запуска приложения перед малышом начнут возникать как наяву сказочные герои и строения, многие из которых уже были известны детворе по любимым книжкам. Это и Красная Шапочка, и Серый Волк, и бабушка, а также домик, лес. Более того, ребенок сможет пообщаться с персонажами и как бы сам поучаствует в событиях. И таких занимательных историй там будет множество.
FishingGO AR
Программа погружает пользователя в реальный мир морских рыб, число разновидностей которых - более двух сотен. Их можно рассмотреть всех вместе, а можно и каждую по отдельности и достаточно близко - для этого всего лишь нужно "подойти" вместе с гаджетом к интересующему объекту. Интересной является и опция, "превращающая" банальные элементы реального интерьера комнаты в настоящий подводный мир, пестрящий кораллами, морскими звездами. О каждом из персонажей подводного царства можно узнать интересные подробности, прочитав аннотации.
Night Sky
Очень интересная программа, посвященная астрономии. Направив планшет на обычный потолок, перед глазами хозяина айпада возникнут сотни интереснейших созвездий и других космических тел. Так же, как и в предыдущей игре, каждое небесное тело имеет свое описание, интересные факты и другую полезную информацию о нем.
Кроме вышеуказанных, на iPad Pro-2 присутствуют и другие развивающие и захватывающие игры и программы, каждая из которых благодаря дополненной реальности открывает перед человеком самые разнообразные тайны нашего мира.
Технологии
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:41