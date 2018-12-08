Планшет iPad Pro-2 приятно удивил наличием дополненной реальности





Такая модная "фишка" появилась сравнительно недавно, однако уже успела завоевать признание пользователей, особенно детей. Поэтому появление дополненной реальности в новом гаджете существенно поднимает к нему интерес. Сейчас уже назван ряд интересных игр, которыми сможет развлечь себя хозяин iPad Pro-2.Эта игра полностью детская. Продвинутую реалистичную технологию она использует для превращения обычной окружающей обстановки в настоящую сказку. После запуска приложения перед малышом начнут возникать как наяву сказочные герои и строения, многие из которых уже были известны детворе по любимым книжкам. Это и Красная Шапочка, и Серый Волк, и бабушка, а также домик, лес. Более того, ребенок сможет пообщаться с персонажами и как бы сам поучаствует в событиях. И таких занимательных историй там будет множество.Программа погружает пользователя в реальный мир морских рыб, число разновидностей которых - более двух сотен. Их можно рассмотреть всех вместе, а можно и каждую по отдельности и достаточно близко - для этого всего лишь нужно "подойти" вместе с гаджетом к интересующему объекту. Интересной является и опция, "превращающая" банальные элементы реального интерьера комнаты в настоящий подводный мир, пестрящий кораллами, морскими звездами. О каждом из персонажей подводного царства можно узнать интересные подробности, прочитав аннотации.Очень интересная программа, посвященная астрономии. Направив планшет на обычный потолок, перед глазами хозяина айпада возникнут сотни интереснейших созвездий и других космических тел. Так же, как и в предыдущей игре, каждое небесное тело имеет свое описание, интересные факты и другую полезную информацию о нем.Кроме вышеуказанных, на iPad Pro-2 присутствуют и другие развивающие и захватывающие игры и программы, каждая из которых благодаря дополненной реальности открывает перед человеком самые разнообразные тайны нашего мира.