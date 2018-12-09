Компания Genesis продемонстрировала свой первый внедорожник GV80
Genesis продолжает работу над внедорожником GV80, который будет первым выпущенным данной компанией. Последний показ авто прошел в Нью-Йорке в 2017 году, и недавно в сети были обнаружены видеоматериалы от компании Hyundai, показывающие некоторые изменения.
В первую очередь стоит отметить, что автомобиль больше всего запомнился благодаря некоторым элементам дизайна, эффектно выделяющих его среди других. Среди них радиаторная решетка огромных размеров, а также передние и задние фары, выполненные в виде двух полосок. Тем не менее, за год автомобиль изменился в некоторых аспектах. К примеру, вместо видеокамер, которые должны были заменить зеркала, теперь виднеются классические отражающие поверхности. Кроме того, присутствуют определенные перемены в конструкции крыши.
Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что Genesis действительно удастся поставить на поток модель GV80 к 2020 году. А до тех пор остается ожидать дебюта, который может состояться в рамках Детройтского автосалона в следующем месяце.
В первую очередь стоит отметить, что автомобиль больше всего запомнился благодаря некоторым элементам дизайна, эффектно выделяющих его среди других. Среди них радиаторная решетка огромных размеров, а также передние и задние фары, выполненные в виде двух полосок. Тем не менее, за год автомобиль изменился в некоторых аспектах. К примеру, вместо видеокамер, которые должны были заменить зеркала, теперь виднеются классические отражающие поверхности. Кроме того, присутствуют определенные перемены в конструкции крыши.
Исходя из имеющейся информации, можно предположить, что Genesis действительно удастся поставить на поток модель GV80 к 2020 году. А до тех пор остается ожидать дебюта, который может состояться в рамках Детройтского автосалона в следующем месяце.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:00