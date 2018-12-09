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Гоша Куценко заботится о беременной Марии Порошиной

Популярный российский актёр Гоша Куценко взял на себя заботу о первой супруге Марии Порошиной, которая попала в непростую жизненную ситуацию – беременная пятым ребёнком и разведённая. Этим летом стало известно о разводе Порошиной с Ильёй Древновым после семнадцати лет брака, а вскоре появились новости о её «интересном» положении.

Гоша Куценко заботится о беременной Марии Порошиной

Гоша Куценко, как истинный мужчина, не смог оставить в беде женщину, с которой прожил вместе около пяти лет. Он взял на себя заботы о Марии Порошиной, они часто созваниваются и встречаются.

О пятой беременности Порошиной стало известно вскоре после развода с супругом. Актриса подтвердила эту новость, но кто является отцом будущего ребёнка, она тщательно скрывает. Были предположения, что это актёр Ярослав Бойко, но Мария опровергла подобные слухи. Она рассказала, мужчина живёт за границей, а судя по тому, что ей сейчас помогает Куценко, будущий родитель либо не знает об отцовстве, либо «умыл руки».

Гоша Куценко заботится о беременной Марии Порошиной

Кроме бывшего мужа Порошину поддерживает её мама и няни её дочерей, рождённых в браке с Древновым. Такая мощная «группа поддержки», вероятно, поможет пережить Марии сложный период в жизни и в будущем вспоминать о нём с улыбкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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