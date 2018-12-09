Гоша Куценко заботится о беременной Марии Порошиной





Гоша Куценко, как истинный мужчина, не смог оставить в беде женщину, с которой прожил вместе около пяти лет. Он взял на себя заботы о Марии Порошиной, они часто созваниваются и встречаются.О пятой беременности Порошиной стало известно вскоре после развода с супругом. Актриса подтвердила эту новость, но кто является отцом будущего ребёнка, она тщательно скрывает. Были предположения, что это актёр Ярослав Бойко, но Мария опровергла подобные слухи. Она рассказала, мужчина живёт за границей, а судя по тому, что ей сейчас помогает Куценко, будущий родитель либо не знает об отцовстве, либо «умыл руки».Кроме бывшего мужа Порошину поддерживает её мама и няни её дочерей, рождённых в браке с Древновым. Такая мощная «группа поддержки», вероятно, поможет пережить Марии сложный период в жизни и в будущем вспоминать о нём с улыбкой.