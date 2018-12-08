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Рита Дакота считает обидными сравнения с Ольгой Бузовой ибо не считает себя "запевшей разведёнкой"

Накануне певица и композитор Рита Дакота, высказала своё личное мнение о творчестве Ольги Бузовой.

Она сказала, что до хорошей певицы телеведущей "Дома-2" очень далеко. Напомним, что Рита Дакота меньше года назад стала женой Влада Соколовского.

Рита Дакота считает обидными сравнения с Ольгой Бузовой ибо не считает себя "запевшей разведёнкой"

Немного позже у пары родилась замечательная дочка, которой певица посвятила композицию "Моя нежность". Всё было словно в сказке: красивые фотографии семьи, признания в любви, путешествия.

Идиллию разрушил пост, который Рита выставила к себе на страницу в августе 2018 года. Она рассказала своим поклонникам, что разводится с мужем. Также она совсем не скрывала, почему в их семье произошло такое горе. Оказывается, бывший солист группы "БиС" на протяжении всего брака вёл двойную жизнь.

Рита Дакота считает обидными сравнения с Ольгой Бузовой ибо не считает себя "запевшей разведёнкой"

Дакота выставила признание для того, чтобы все знали правду и не смогли вывернуть ситуацию наизнанку. Несколько дней назад певица встретилась с Татьяной Мингалиевой, которая является ведущей шоу "Нежный редактор", и рассказала всё в откровенном разговоре.

Между строк Рита вспомнила и о ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой, которая тоже пережила подобную ситуацию с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Но сравнения двух звёзд шоу-бизнеса, Дакоте точно не по душе. Она заявила, что считает обидными сравнения с Ольгой Бузовой ибо не считает себя "запевшей разведёнкой".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:32

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