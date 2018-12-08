В Польше проукраинские активисты атаковали ансамбль имени Александрова





Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 декабря. Когда одно из выступлений знаменитого российского коллектива завершилось, на сцену взобрались двое мужчин с плакатами в руках. Кроме плакатов, в руках у активистов были польский и украинский флаги, а также перевернутый флаг РФ. В зале их встретили неодобрительным гулом и за несколько минут охрана вывела нарушителей спокойствия со сцены.По данным польских СМИ, активисты не скрывали своих намерений и держали баннеры в фойе.