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Гиперкар SSC Tuatara прошел испытание на дорогах общего пользования

Гиперкар SSC Tuatara был замечен во время тест-драйва, который проходил на дорогах общественного пользования. Автомобиль успешно пошел все испытания, что говорит о готовности к старту продаж.

Гиперкар SSC Tuatara прошел испытание на дорогах общего пользования

Новинка обладает одним из самых мощных двигателей, которые используются на легковых автомобилях. 5,9-литровый мотор обладает системой двойного турбонаддува, благодаря чему количество лошадиных сил составляет 1750. Разгон до 100 км/час с нуля займет, по мнению экспертов, порядка 2,5 секунд, однако фактические данные о максимальной скорости агрегата остаются неизвестными.

На текущий момент рекорд скорости удерживает Koenigsegg Agera RS, который смог разогнаться до 447 км/час, в связи с чем многие автопроизводители пытаются преодолеть данное значение. Наилучшим показателем в плане максимальной скорости стало бы значение в 300 миль/час, то есть SSC Tuatara попытается приблизится к 482 км/час.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:00

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