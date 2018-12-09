Гиперкар SSC Tuatara прошел испытание на дорогах общего пользования





Новинка обладает одним из самых мощных двигателей, которые используются на легковых автомобилях. 5,9-литровый мотор обладает системой двойного турбонаддува, благодаря чему количество лошадиных сил составляет 1750. Разгон до 100 км/час с нуля займет, по мнению экспертов, порядка 2,5 секунд, однако фактические данные о максимальной скорости агрегата остаются неизвестными.На текущий момент рекорд скорости удерживает Koenigsegg Agera RS, который смог разогнаться до 447 км/час, в связи с чем многие автопроизводители пытаются преодолеть данное значение. Наилучшим показателем в плане максимальной скорости стало бы значение в 300 миль/час, то есть SSC Tuatara попытается приблизится к 482 км/час.