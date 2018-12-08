Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета Тель-Авив – Москва
Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета Тель-Авив – Москва. Лайнер был вынужден приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону, о чем сообщили источники из правоохранительных органов Южного федерального округа.
Сообщается, что скончавшийся 60-летний мужчина имел больное сердце и проходил лечение в Израиле.
Посадка самолета произошла в 16:20 по московскому времени. В настоящее время воздушное судно уже возобновило свой полет к месту назначения в Москву.
Сообщается, что скончавшийся 60-летний мужчина имел больное сердце и проходил лечение в Израиле.
Посадка самолета произошла в 16:20 по московскому времени. В настоящее время воздушное судно уже возобновило свой полет к месту назначения в Москву.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:31