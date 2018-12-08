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Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета Тель-Авив – Москва

Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета Тель-Авив – Москва. Лайнер был вынужден приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону, о чем сообщили источники из правоохранительных органов Южного федерального округа.

Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета Тель-Авив – Москва

Сообщается, что скончавшийся 60-летний мужчина имел больное сердце и проходил лечение в Израиле.

Посадка самолета произошла в 16:20 по московскому времени. В настоящее время воздушное судно уже возобновило свой полет к месту назначения в Москву.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:31

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