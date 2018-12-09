Apple официально зарегистрировала в России товарный знак Face ID
Компания Apple официально зарегистрировала товарный знак, обозначающий технологию Face ID. Вероятно, это было вызвано желанием защитить собственную интеллектуальную собственность.
Face ID является технологией, которая дает возможность пользователю получить доступ к собственным данным путем сканирования лица. Магазины, на которых будет присутствовать рассматриваемая наклейка, дают возможность совершить оплату при помощи Apple Pay, которая не требует непосредственного физического контакта с терминалом. Для того, чтобы защитить собственные финансы, и используется Face ID в данном случае, обеспечивая высокий уровень безопасности и гарантируя при этом удобство использования денежных ресурсов.
Рассматриваемый логотип выглядит как достаточно условная картинка лица, а также имеет надпись с названием технологии. Отметим, что ранее на логотипе отсутствовало лицо, и он состоял исключительно из букв.
Face ID является технологией, которая дает возможность пользователю получить доступ к собственным данным путем сканирования лица. Магазины, на которых будет присутствовать рассматриваемая наклейка, дают возможность совершить оплату при помощи Apple Pay, которая не требует непосредственного физического контакта с терминалом. Для того, чтобы защитить собственные финансы, и используется Face ID в данном случае, обеспечивая высокий уровень безопасности и гарантируя при этом удобство использования денежных ресурсов.
Рассматриваемый логотип выглядит как достаточно условная картинка лица, а также имеет надпись с названием технологии. Отметим, что ранее на логотипе отсутствовало лицо, и он состоял исключительно из букв.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:00