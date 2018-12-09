Apple официально зарегистрировала в России товарный знак Face ID





Face ID является технологией, которая дает возможность пользователю получить доступ к собственным данным путем сканирования лица. Магазины, на которых будет присутствовать рассматриваемая наклейка, дают возможность совершить оплату при помощи Apple Pay, которая не требует непосредственного физического контакта с терминалом. Для того, чтобы защитить собственные финансы, и используется Face ID в данном случае, обеспечивая высокий уровень безопасности и гарантируя при этом удобство использования денежных ресурсов.Рассматриваемый логотип выглядит как достаточно условная картинка лица, а также имеет надпись с названием технологии. Отметим, что ранее на логотипе отсутствовало лицо, и он состоял исключительно из букв.