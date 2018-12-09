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В Сети раскрыли технические характеристики Samsung Galaxy A8s

Источники со ссылкой на базу данных TENAA раскрыли технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A8s. Отличительной чертой смартфона станет наличие "дырки" в дисплее.

В Сети раскрыли технические характеристики Samsung Galaxy A8s

Гаджет оснастят дисплеем диагональю 6,4 дюйма при разрешении 2340х1080 пикелей. Смартфон будет работать на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 710. Объем чипа оперативной памяти составит 6 или 8 гигабайт, а постоянной 128 гигабайт. По словам экспертов, также на рынок выйдут Samsung Galaxy A8s в других модификациях.

Задняя камера устройства сможет делать снимки качеством 24, 10 и 5 мегапикселей, а фронтальная имеет объектив 24 мегапикселя. Емкость аккумуляторной батареи составит 3300 мАч. При массе 173 грамма смартфон имеет габариты 158,4х74,9х7,4 миллиметров. Официальная презентация гаджета запланирована на понедельник, 10 декабря.

Отметим, что до этого в Сети показали первые изображения Samsung Galaxy A8s. У гаджета дактилоскопический сканер размещен на задней панели, что станет главным отличием новых смартфонов от предыдущих.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00

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