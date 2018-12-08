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Супруг Наташи Королёвой Тарзан рассказал о непростом периоде взросления их сына

Супруг певицы Наташи Королёвой Тарзан рассказал, как непросто было им с супругой переживать период взросления их сына Архипа. В переходном возрасте он мог нагрубить посторонним и даже родителям.

Супруг Наташи Королёвой Тарзан рассказал о непростом периоде взросления их сына

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, и Наташа Королёва – любящие родители. Сейчас их общему сыну Архипу почти семнадцать лет, он очень воспитанный, интеллигентный и умный парень. Но и Тарзан, и Королёва не раз вспоминали, каким он был ещё несколько лет назад. Архип мог нагрубить людям гораздо старше его по возрасту, мог грубо разговаривать с родителями, плохо воспринимать критику или другие методы воспитания.

Супруг Наташи Королёвой Тарзан рассказал о непростом периоде взросления их сына

Сейчас всё позади Тарзан с супругой радуются победам и достижениям своего любимого отпрыска. Звёздные родители вспоминают, что никогда, даже в особо напряжённых ситуациях, не применяли методы физического воспитания к своему ребёнка. Они старались доносить всё особыми интонациями и словами.

Тарзан говорит, его отец применял к нему те же методы, а он их «тренировал» уже на своём сыне. Глушко уверен, детей нужно любить, и учить пониманию ситуаций и окружающего мира именно словами, а не рукоприкладством. Таким образом зарабатывается ответная любовь, доверие и взаимопонимание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:25

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