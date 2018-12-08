Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год





Новый год у многих ассоциируется с детскими воспоминаниями и радостными сказочными приключениями, связанными с Дедом Морозом и другими персонажами. Во взрослой жизни праздник немного обрастает рутиной и делами, но и их можно превратить в приятные хлопоты. Переживать по поводу финансов также не стоит, так как отметить праздники всегда можно дешево. Первым способом является вечеринка в кругу семьи. Многие привыкли встречать Новый год в компании друзей в кафе или в гостях. На деле возвращение в общество родственников может оказаться очень милым и трогательным. Такой праздник оставит отличные воспоминания и пройдет весело и без происшествий.Второй способ представляет собой простой поход в гости к друзьям. Именно так принято встречать Новый год во многих странах Европы. Небольшие презенты или закуски станут отличным дополнением даже к неожиданному визиту. Если же друзья предпочитают оплачивать новогодний стол заранее, то в бюджете также определенно стоит принять участие. Это позволит встретить Новый год с весельем, танцами и различными конкурсами, которые можно продумать. Также можно предложить устроить так называемую праздничную лотерею. Все участники застолья должны будут вытянуть свой порядковый номер, под которым им будет полагаться соответствующий приз. Не обязательно покупать дорогостоящие подарки, ведь во время конкурса друзей порадует оригинальная кружка или брелок. Такое развлечение сделает вечер интересным для всех его участников.Если же компания склоняется к празднованию на нейтральной территории, всегда можно задуматься о бронировании номера в отеле. Как правило, гостиницы в предновогоднее время предоставляют хорошие скидки, которыми стоит воспользоваться. Кроме того, таким методом можно избавиться от утренней уборки дома или в гостях. Также довольно бюджетным видом отдыха является поход в ресторан. Несмотря на то, что подобный план может показаться дорогостоящим, на деле все выходит значительно дешевле, чем при приготовлении новогоднего стола в домашних условиях. Кроме того, всех гостей будут обслуживать официанты, ввиду чего им останется только радоваться жизни и веселиться.Для любителей романтики также отлично подойдет снятие номера в отеле. Особенно это касается пар, которые в привычной обстановке постоянно находятся в хлопотах из-за присмотра за детьми или других бытовых проблем. Кроме того, подобный презент можно сделать родителям, уставшим от серых будней. С детьми также можно отлично встретить Новый год. Перед застольем можно отправиться на прогулку по центру города, где, как правило, проходят различные праздничные мероприятия. После этого стоит порадовать малышей играми и конкурсами, принимая в них участие и самостоятельно. Можно уделить время и совместным поделкам, которые быстро завлекут ребенка. Такой вид развлечений будет не только интересен, но и полезен для развития малыша. За занятием быстро пролетит время, ввиду чего уже придет черед садиться за стол. Ребенка можно порадовать и оригинальными угощениями в виде желе в форме героев мультфильмов или красиво выложенных на тарелке салатов. Малышу очень понравится делать открытки для друзей и родственников. В последствии их можно подарить адресатам, что доставит им большую радость. Также стоит заблаговременно позаботиться об оригинальных конкурсах и играх. Далее стоит рассмотреть несколько из них более детально.Оригинальной идеей станет конкурс «Рыбалка под елочкой». Для этого придется сделать несколько шариков из ваты и разместить их под елкой. Удочку также не сложно смастерить из палки, булавки и лески. Далее нужно предложить ребенку зацепиться за шарик, который находится под елкой, и вытащить его.Еще одним популярным конкурсом на Новый год является «Морозное дыхание». Для него нужно сделать снежинки в количестве членов семьи. В гостиной или коридоре предложите ребенку и другим членам семьи посоревноваться в передвижении поделки к финишу вперед, но только при помощи дыхания. Такая веселая игра позволит провести время активно и не заскучать в ожидании приближающегося праздника.