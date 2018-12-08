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На шоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу подарили кошачий корм

В последнем выпуске любимого народом шоу «Поле чудес» одна из участниц преподнесла в подарок ведущему Леониду Якубовичу кошачий корм. А на вопрос Леонида Аркадьевича, что ему с ним делать, ответила с юмором: «Ешьте на здоровье!».

На шоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу подарили кошачий корм

Участница последнего выпуска развлекательной программы «Поле чудес», жительница одного из сёл Кировской области, отличилась особой изобретательностью и находчивостью. Она принимала участие в игре в первой игровой тройке, но так и не дождалась своего хода. Но подарки, привезённые с собой, однако вручила. По её словам, местные жители, узнавшие о её участии в шоу, помогли ей собрать презенты. Были среди них и пироги, и молочные продукты, и кукла-оберег. Но одним подарком, видевшего уже очень многое Якубовича, всё же смогли немало удивить. Это были пакеты с кормом для котов.

Давно известно, что подарки привозимые участниками, раздают зрителям в студии, но что делать с кормом Леонид Аркадьевич просто не знал. Тогда участница и пошутила, сказав, чтобы и его кушали с удовольствием.


Несколько месяцев назад Леонида Якубовича обвинили в нелестных высказываниях в адрес участников программы. Он, якобы, сказал, «Поле чудес» - передача, в которой только можно передать привет, а угадывание элементарных слов по буквам назвал «шизофренией». В своё оправдание тогда ведущий сказал, слова просто вырваны из контекста и во всем виноваты СМИ, неправильно подающие информацию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:46

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