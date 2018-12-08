Звезда "Дома-2" Антон Гусев в открытую смеётся над людьми с лишним весом





В таких начинаниях его поддержала жена Виктория Романец. Пара ежедневно посещает спортзал, следит за питанием, высчитывает калории и делится своими успехами в Instagram.Накануне Антон выложил в Stories фото со спортивного клуба, в который он зачастую ходит. На изображении фигурировала женщина, занимающаяся на беговой дорожке, также видно невооружённым глазом, что она явно страдает от лишнего веса. Антон указал на посетительницу стрелкой и написал фразу "Когда ничего не знаешь про детокс".Такое поведение парня подписчики сочли крайне неуважительным по отношению к совсем незнакомой женщине. Это совсем плохая и неуместная реклама продукту, который он продаёт.Для тех, кто не знает, бывший участник "Дома-2" и его жена, которая также участвовала в телестройке, активно занимаются сетевым бизнесом NL. Детокс, о котором Антон рассказывал в своём Intagram, также является частью ассортимента компании.