Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич откроет выставку в честь 65-летнего юбилея





Экспозиция будет иметь место в московском Мультимедиа Арт-музее 11 декабря этого года. Известно, что предшествовать выставке будет закрытое мероприятие, на котором музыкант выступит с джазовым проектом Lady & Jamtlemen.Примечательно, что название презентации - это строчки из стихотворения Андрея Макаревича. Посетители смогут увидеть около 60 шедевров. Большинство работ - это книжная графика, а также произведения на деревянных досках. Экспозиция будет длится до 12 февраля следующего года.По словам представителей музыканта, не стоит ждать отчета о творчестве артиста или ностальгии. Поклонникам музыканта предстоит узнать Андрея Макаревича современного.