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Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич откроет выставку в честь 65-летнего юбилея

Лидер "Машины времени" планирует открыть выставку "...И слышно: они поют" в честь своего 65-летнего юбилея. Накануне открытия Андрей Макаревич пообещал дать небольшое концертное выступление.


Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич откроет выставку в честь 65-летнего юбилея

Экспозиция будет иметь место в московском Мультимедиа Арт-музее 11 декабря этого года. Известно, что предшествовать выставке будет закрытое мероприятие, на котором музыкант выступит с джазовым проектом Lady & Jamtlemen.

Примечательно, что название презентации - это строчки из стихотворения Андрея Макаревича. Посетители смогут увидеть около 60 шедевров. Большинство работ - это книжная графика, а также произведения на деревянных досках. Экспозиция будет длится до 12 февраля следующего года.

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич откроет выставку в честь 65-летнего юбилея

По словам представителей музыканта, не стоит ждать отчета о творчестве артиста или ностальгии. Поклонникам музыканта предстоит узнать Андрея Макаревича современного.



 
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Общество / Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00

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