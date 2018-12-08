Стас Костюшкин сходил в баню и показал "стальной" пресс
Певец сходил в баню и показал "стальной" пресс подписчикам микроблога Instagram. Стасс Костюшкин любит демонстрировать результаты своих многочисленных тренировок.
На зимнем фото, опубликованном российским исполнителем, видно, как Стас Костюшкин позирует на улице обнаженным, а его достоинство прикрывает только банное полотенце. Видимо, артист только вышел из бани и не забыл сделать ценный кадр для любимых поклонников.
Публикацию артист сопроводил словами "Батя на хате!!!". "Молодец Стас, закаляется, настоящий и русский мужик!", "Классный, всегда настроение поднимает", "Батяня, так держать", "После баньки да в снег... ммм...красота", "Мощно", "Красотун", - писали восхищенные прессом Стаса Костюшкина многочисленные фанаты.
На зимнем фото, опубликованном российским исполнителем, видно, как Стас Костюшкин позирует на улице обнаженным, а его достоинство прикрывает только банное полотенце. Видимо, артист только вышел из бани и не забыл сделать ценный кадр для любимых поклонников.
Публикацию артист сопроводил словами "Батя на хате!!!". "Молодец Стас, закаляется, настоящий и русский мужик!", "Классный, всегда настроение поднимает", "Батяня, так держать", "После баньки да в снег... ммм...красота", "Мощно", "Красотун", - писали восхищенные прессом Стаса Костюшкина многочисленные фанаты.