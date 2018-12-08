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Стас Костюшкин сходил в баню и показал "стальной" пресс

Певец сходил в баню и показал "стальной" пресс подписчикам микроблога Instagram. Стасс Костюшкин любит демонстрировать результаты своих многочисленных тренировок.

Стас Костюшкин сходил в баню и показал "стальной" пресс

На зимнем фото, опубликованном российским исполнителем, видно, как Стас Костюшкин позирует на улице обнаженным, а его достоинство прикрывает только банное полотенце. Видимо, артист только вышел из бани и не забыл сделать ценный кадр для любимых поклонников.

Стас Костюшкин сходил в баню и показал "стальной" пресс

Публикацию артист сопроводил словами "Батя на хате!!!". "Молодец Стас, закаляется, настоящий и русский мужик!", "Классный, всегда настроение поднимает", "Батяня, так держать", "После баньки да в снег... ммм...красота", "Мощно", "Красотун", - писали восхищенные прессом Стаса Костюшкина многочисленные фанаты.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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