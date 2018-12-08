АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Любовь Успенская поделилась эксклюзивным видео дочери, снятым накануне несчастного случая

Известная российская исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская поделилась с подписчиками в Instagram эксклюзивным видеороликом, присланным ей дочерью накануне рокового несчастного случая, произошедшего с ней в Коста-Рике. Несколько месяцев назад дочь очень неудачно упала с велосипеда, серьёзно повредив челюсть и лишившись нескольких зубов.

Любовь Успенская поделилась эксклюзивным видео дочери, снятым накануне несчастного случая

Около двух месяцев назад дочь Успенской Татьяна Плаксина получила серьёзные травмы, упав с велосипеда. Девушка была срочно госпитализирована и прооперирована, но что-то пошло не так, и у Татьяны началось воспаление. Её перевезли в другую клинику и оказывали помощь уже там.

Успенская отмечает, сейчас дочь пошла на поправку, она уже гораздо лучше чувствует себя и физически, и морально. Угроза жизни миновала, чему неимоверно рада не только Татьяна, но и её мать.

Любовь Успенская поделилась эксклюзивным видео дочери, снятым накануне несчастного случая

Недавно певица поделилась роликом, снятым на берегу океана. Оно было сделано буквально накануне аварии, когда ещё никто не подозревал, что в скорости произойдёт. В ролике Татьяна беззаботно рассматривает облака и волны, тихо радуется жизни. А через короткое время пройдёт все круги ада в борьбе за жизнь.

Под видео Любовь Успенская написала, в жизни женщины нет никого дороже, чем дети. Она рада, что её дочери удалось выжить, и вместе с тем стать сильнее и мудрее.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Планшет iPad Pro-2 приятно удивил наличием
Рита Дакота считает обидными сравнения с Ольгой
Светлана Бондарчук вышла в свет с новым
Любовь Успенская поделилась эксклюзивным видео
В Польше проукраинские активисты атаковали
Смерть пассажира стала причиной экстренной
Супруг Наташи Королёвой Тарзан рассказал о
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
Роструд внедрит "робота" для электронной проверки
Звезда "Дома-2" Антон Гусев в открытую смеётся
На шоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу подарили
Huawei анонсировала таинственный продукт
Муж Собчак Максим Виторган продемонстрировал, как
Лера Кудрявцева смеялась до слёз над историей о
Эксперты рассказали, чем LADA Vesta лучше KIA
Сайт Ольги Бузовой атаковали хакеры
Победительницей «Мисс Мира-2018» стала горячая
На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост
Фигуристка Татьяна Навка показала новый трюк
Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти
Созданная ИИ "изменчивая" картина появилась в
Звезда «Дома-2» Евгений Кузин признался, что
Александр Серов отменил концерт по причине болезни
ABT Sportline представила тюнингованную версию
Эксперты: Спать дольше 6-8 часов крайне опасно
Бывшая девушка Никиты Кузнецова Дарина Маркина
Веганство может привести к эпилепсии у детей
Эксперты назвали самые дешевые автомобили на
Новая пассия Дениса Лебедева оказалась на четыре
Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками
Просмотреть все новости