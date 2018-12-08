Любовь Успенская поделилась эксклюзивным видео дочери, снятым накануне несчастного случая

Около двух месяцев назад дочь Успенской Татьяна Плаксина получила серьёзные травмы, упав с велосипеда. Девушка была срочно госпитализирована и прооперирована, но что-то пошло не так, и у Татьяны началось воспаление. Её перевезли в другую клинику и оказывали помощь уже там.Успенская отмечает, сейчас дочь пошла на поправку, она уже гораздо лучше чувствует себя и физически, и морально. Угроза жизни миновала, чему неимоверно рада не только Татьяна, но и её мать.Недавно певица поделилась роликом, снятым на берегу океана. Оно было сделано буквально накануне аварии, когда ещё никто не подозревал, что в скорости произойдёт. В ролике Татьяна беззаботно рассматривает облака и волны, тихо радуется жизни. А через короткое время пройдёт все круги ада в борьбе за жизнь.Под видео Любовь Успенская написала, в жизни женщины нет никого дороже, чем дети. Она рада, что её дочери удалось выжить, и вместе с тем стать сильнее и мудрее.