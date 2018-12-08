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Huawei анонсировала таинственный продукт

Всемирно известная компания анонсировала свой новый таинственный продукт. Huawei решила приготовить сюрприз для потребителей и оставила подсказку в виде изображения-ребуса.

Huawei анонсировала таинственный продукт

Китайский производитель в преддверии презентации очередной новинки оставил не совсем обычный анонс. Необычность в том, что его сопровождал постер с цифрой 3 и датой презентации - 10 декабря.

Huawei анонсировала таинственный продукт

По мнению экспертов, тройка - это не обязательно три девайса, а, скорее всего, отсылка. Публике могут представить технологию GPU Turbo 3.0. Возможно, Huawei готовит презентацию технологии 3D-камеры, которую может получить Honor V20.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:31

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