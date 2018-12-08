Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти работу после 45 лет

"Я не могу согласиться с этим утверждением. Найти работу можно". - заявил Топилин.





Во время дискуссии с Анной Федермессер из Центра паллиативной медицины Топилин не согласился с тем фактом, что в РФ после 45-летнего возраста трудно устроиться на работу. Министр труда ответил общественному деятелю, что в стране есть госпрограммы, которые помогают тем гражданам, которые испытывают проблемы с трудоустройством.Также на площадке "Качество жизни" политик поднял тему переквалификации. Так, в следующем году из бюджета выделят 5 миллиардов на переобучение предпенсионеров, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет.Отметим, что Институт Адизеса провёл опрос, показавший, что 32% компаний в России не устраивают на работу после 45 лет. Ещё 32% берут к себе лишь предпенсионеров с высокой квалификацией, а 29% - на низкие должности. Лишь 7% работодателей на возраст внимания не обращают.Опрос "Левада-центра" показал, что роста безработицы ожидают 50% старшего поколения россиян. Холдинг "Ромир" узнал, что самым эффективным вариантом поиска работы граждане считают "сарафанное радио".