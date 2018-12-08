АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти работу после 45 лет

Министр Максим Топилин не поверил в трудность нахождения в России работы после 45 лет. Политик сделал такое заявление на мероприятии "Качество жизни" в рамках съезда "Единой России".

Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти работу после 45 лет

Во время дискуссии с Анной Федермессер из Центра паллиативной медицины Топилин не согласился с тем фактом, что в РФ после 45-летнего возраста трудно устроиться на работу. Министр труда ответил общественному деятелю, что в стране есть госпрограммы, которые помогают тем гражданам, которые испытывают проблемы с трудоустройством.

Также на площадке "Качество жизни" политик поднял тему переквалификации. Так, в следующем году из бюджета выделят 5 миллиардов на переобучение предпенсионеров, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет.

"Я не могу согласиться с этим утверждением. Найти работу можно". - заявил Топилин.

Отметим, что Институт Адизеса провёл опрос, показавший, что 32% компаний в России не устраивают на работу после 45 лет. Ещё 32% берут к себе лишь предпенсионеров с высокой квалификацией, а 29% - на низкие должности. Лишь 7% работодателей на возраст внимания не обращают.

Опрос "Левада-центра" показал, что роста безработицы ожидают 50% старшего поколения россиян. Холдинг "Ромир" узнал, что самым эффективным вариантом поиска работы граждане считают "сарафанное радио".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сайт Ольги Бузовой атаковали хакеры
Победительницей «Мисс Мира-2018» стала горячая
На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост
Фигуристка Татьяна Навка показала новый трюк
Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти
Созданная ИИ "изменчивая" картина появилась в
Звезда «Дома-2» Евгений Кузин признался, что
Александр Серов отменил концерт по причине болезни
ABT Sportline представила тюнингованную версию
Эксперты: Спать дольше 6-8 часов крайне опасно
Бывшая девушка Никиты Кузнецова Дарина Маркина
Веганство может привести к эпилепсии у детей
Эксперты назвали самые дешевые автомобили на
Новая пассия Дениса Лебедева оказалась на четыре
Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками
Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d
Microsoft дополнила родительский контроль для
В захваченный протестующими Париж направили
Актриса Яна Кошкина рассказала о неудачной
Дженнифер Энистон не исключает, что может стать
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с
Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем
Певица Линда рассказала о давнем конфликте с
Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без
Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила
Новенькие участницы «Дома-2» продолжают
Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли
Сергей Шнуров рассказал о новой супруге на шоу
Уфолог нашел в Нидерландах доказательства
Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу
Просмотреть все новости