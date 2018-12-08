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Звезда «Дома-2» Евгений Кузин признался, что является поклонником семейства Рапунцелей

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин сознался поклонникам в том, что стал фанатом семейства Рапунцелей.

Как оказалось, практически в каждом прямом эфире звезде телестройки «Дом-2» задают один и тот же вопрос: когда они с Александрой Артемовой вновь планируют вернуться на скандальное шоу.

Звезда «Дома-2» Евгений Кузин признался, что является поклонником семейства Рапунцелей

И каждый раз Евгению приходится объяснять фанатам, что они с супругой даже не думают о том, чтобы вновь стать участниками «Дома-2», ведь они активно занимаются бизнесом и ремонтом в новой квартире. Да и смысла, по словам Кузина, возвращаться в Периметр он не видит, ведь за воротами ему хватает и еды, и популярности.

Впрочем, Женя подчеркнул, что по-прежнему, когда у него есть свободное время, они с любимой супругой смотрят свежие выпуски реалити-шоу и среди участников у них даже появились свои фавориты.

Звезда «Дома-2» Евгений Кузин признался, что является поклонником семейства Рапунцелей

Возлюбленный Артемовой, признался, что уже давно является поклонником «брендового» семейства «Дома-2». По словам Кузина, он хорошо знает всю эту «кухню» телепроекта, поэтому понимает, насколько ценным участником для шоу является такой персонаж, как Ольга Рапунцель.

«Я давно заметил, что практически все эфиры «Дома-2» держатся на семействе Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Все дело в их ошибках, которые многим участникам и зрителям кажутся нелепыми, но на самом деле там все продумано до мелочей! Это и поднимает мне всегда настроение», - заявил в недавнем прямом эфире Евгений Кузин.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:04

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