Александр Серов отменил концерт по причине болезни





Интересно, что еще 10 ноября прославленный певец собирался представить Подольску новый студийный альбом .Но мероприятие пришлось перенести на 8 декабря, однако и к этой дате Александр Серов не успел выздороветь. В администрации центра поведали, что никаких переносов ожидать не стоит - концерт окончательно был отменен.