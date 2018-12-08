Александр Серов отменил концерт по причине болезни
Александр Серов окончательно отменил свой концерт в Подольске по причине болезни. Об этом рассказали представители спортивного центра "Юность", где ожидали появления звезды.
Интересно, что еще 10 ноября прославленный певец собирался представить Подольску новый студийный альбом .
Но мероприятие пришлось перенести на 8 декабря, однако и к этой дате Александр Серов не успел выздороветь. В администрации центра поведали, что никаких переносов ожидать не стоит - концерт окончательно был отменен.
Интересно, что еще 10 ноября прославленный певец собирался представить Подольску новый студийный альбом .
Но мероприятие пришлось перенести на 8 декабря, однако и к этой дате Александр Серов не успел выздороветь. В администрации центра поведали, что никаких переносов ожидать не стоит - концерт окончательно был отменен.