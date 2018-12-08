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Александр Серов отменил концерт по причине болезни

Александр Серов окончательно отменил свой концерт в Подольске по причине болезни. Об этом рассказали представители спортивного центра "Юность", где ожидали появления звезды.

Александр Серов отменил концерт по причине болезни

Интересно, что еще 10 ноября прославленный певец собирался представить Подольску новый студийный альбом .

Но мероприятие пришлось перенести на 8 декабря, однако и к этой дате Александр Серов не успел выздороветь. В администрации центра поведали, что никаких переносов ожидать не стоит - концерт окончательно был отменен.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:58

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