Лера Кудрявцева смеялась до слёз над историей о Владимире Меньшове

Валерий Гаркалин довольно известный актёр театра и кино. Но особую популярность ему принесла работа в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Именно после неё он стал узнаваем и востребован. В программе Леры Кудрявцевой Гаркалин рассказал о работе над фильмом и своих отношениях с Меньшовым. Как часто происходит, съёмки не обошлись без смешных и курьёзных ситуаций.Гаркалин рассказывает, Меньшов очень серьёзный и требовательный режиссёр. Он долго выбирал актёра на главную роль в фильме, и, в конце концов, остановился на кандидатуре Валерия Борисовича. Актёр долгое время не мог понять, доволен режиссёр его работой или нет, потому что Меньшова часто не было возле камеры, а если и был, то с лицом, на котором невозможно ничего прочитать.Актёр себя настолько «накрутил», что пришлось искать совета у Инны Чуриковой. Она и предложила Гаркалину откровенно поговорить с режиссёром. Некоторое время он собирался с мыслями, а когда встретил Меньшова, резко спросил: «За что Вы меня не любите?». Режиссёр вначале растерялся, подумав, что Гаркалин «переработал» и у него что-то с психикой, но быстро сориентировался, упал ему в ноги и спросил: «А как я должен тебя любить?».Потом, конечно, актёр с режиссёром нашли общий язык и работали дальше спокойно, но в памяти курьёзная история осталась. Кудрявцеву невероятно насмешил рассказ о Владимире Меньшове, она, не стесняясь, смеялась буквально до слёз.