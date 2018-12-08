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Лера Кудрявцева смеялась до слёз над историей о Владимире Меньшове

Недавним гостем программы Леры Кудрявцевой «Один на миллион» стал актёр Валерий Гаркалин, который буквально довёл ведущую до слёз своей историей о режиссёре и актёре Владимире Меньшове. Рассказанное актёром было настолько смешно, что Кудрявцева плакала от смеха.

Лера Кудрявцева смеялась до слёз над историей о Владимире Меньшове

Валерий Гаркалин довольно известный актёр театра и кино. Но особую популярность ему принесла работа в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Именно после неё он стал узнаваем и востребован. В программе Леры Кудрявцевой Гаркалин рассказал о работе над фильмом и своих отношениях с Меньшовым. Как часто происходит, съёмки не обошлись без смешных и курьёзных ситуаций.

Гаркалин рассказывает, Меньшов очень серьёзный и требовательный режиссёр. Он долго выбирал актёра на главную роль в фильме, и, в конце концов, остановился на кандидатуре Валерия Борисовича. Актёр долгое время не мог понять, доволен режиссёр его работой или нет, потому что Меньшова часто не было возле камеры, а если и был, то с лицом, на котором невозможно ничего прочитать.

Актёр себя настолько «накрутил», что пришлось искать совета у Инны Чуриковой. Она и предложила Гаркалину откровенно поговорить с режиссёром. Некоторое время он собирался с мыслями, а когда встретил Меньшова, резко спросил: «За что Вы меня не любите?». Режиссёр вначале растерялся, подумав, что Гаркалин «переработал» и у него что-то с психикой, но быстро сориентировался, упал ему в ноги и спросил: «А как я должен тебя любить?».

Потом, конечно, актёр с режиссёром нашли общий язык и работали дальше спокойно, но в памяти курьёзная история осталась. Кудрявцеву невероятно насмешил рассказ о Владимире Меньшове, она, не стесняясь, смеялась буквально до слёз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:12

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