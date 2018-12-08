Эксперты рассказали, чем LADA Vesta лучше KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan





По словам специалистов, у отечественного седана хуже лакокрасочное покрытие. Однако с технической стороны детище ВАЗа превосходит конкурентов. Особенно это касается автомобилей с трехлетним сроком эксплуатации. За это время у моделей появляются посторонние вибрации в коробке переключения передач, изнашивается сцепление, случаются сбои в работе печки. Кроме того, происходит изнашивание амортизаторов и резиновых креплений глушителя. По изнашиваемости узлов Vesta практически ничем не уступает французским и корейским автомобилям.Что касается долговечности салона, то здесь ярко выражено преимущество LADA Vesta. По качеству и износостойкости материалов, модель ВАЗ превосходит своих конкурентов. Однако у LADA несколько быстрее изнашивается рулевое колесо.