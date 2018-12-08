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Эксперты рассказали, чем LADA Vesta лучше KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan

Эксперты автомобильной индустрии заявили, что отечественные подержанные автомобили могут быть лучше иностранных аналогов. Аналитики провели сравнение LADA Vesta с KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan.

Эксперты рассказали, чем LADA Vesta лучше KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Logan

По словам специалистов, у отечественного седана хуже лакокрасочное покрытие. Однако с технической стороны детище ВАЗа превосходит конкурентов. Особенно это касается автомобилей с трехлетним сроком эксплуатации. За это время у моделей появляются посторонние вибрации в коробке переключения передач, изнашивается сцепление, случаются сбои в работе печки. Кроме того, происходит изнашивание амортизаторов и резиновых креплений глушителя. По изнашиваемости узлов Vesta практически ничем не уступает французским и корейским автомобилям.

Что касается долговечности салона, то здесь ярко выражено преимущество LADA Vesta. По качеству и износостойкости материалов, модель ВАЗ превосходит своих конкурентов. Однако у LADA несколько быстрее изнашивается рулевое колесо.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:57

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