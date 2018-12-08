Бывшая девушка Никиты Кузнецова Дарина Маркина показала нового бойфренда
Экс-возлюбленная одного из самых ярких бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Никиты Кузнецова, 25-летняя Дарина Маркина показала нового парня.
Как стало известно, Дарина довольно давно обзавелась новыми отношениями. Оказывается, что о новом бойфренде Маркиной знала ее близкая подруга Кристина Ослина, которая долгое время даже не видела парня.
Несколько часов назад Дарина все-таки решила показать своего избранника не только подруге, но и всем пользователям Сети. Бывшая пассия Кузнецова разместила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с привлекательным брюнетом.
Этот снимок тут же прокомментировала будущая супруга Андрея Черкасова, которая заявила, что очень счастлива за свою подругу. Известно, что сейчас парочка находится в Дубае, где Дарину пригласили поучаствовать в фотосессии, за которую девушка получит большие деньги. А вот бойфренд Маркиной просто решил сопровождать возлюбленную.
По мнению поклонников бывшей участницы телепроекта «Дом-2», если девушка уже начала публиковать в личном микроблоге совместные фотографии с парнем, значит, что у парочки все серьезно, и они на самом деле любят друг друга.
Напомним, что в свое время от Кузнецова ушла Нелли Ермолаева.
Как стало известно, Дарина довольно давно обзавелась новыми отношениями. Оказывается, что о новом бойфренде Маркиной знала ее близкая подруга Кристина Ослина, которая долгое время даже не видела парня.
Несколько часов назад Дарина все-таки решила показать своего избранника не только подруге, но и всем пользователям Сети. Бывшая пассия Кузнецова разместила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с привлекательным брюнетом.
Этот снимок тут же прокомментировала будущая супруга Андрея Черкасова, которая заявила, что очень счастлива за свою подругу. Известно, что сейчас парочка находится в Дубае, где Дарину пригласили поучаствовать в фотосессии, за которую девушка получит большие деньги. А вот бойфренд Маркиной просто решил сопровождать возлюбленную.
По мнению поклонников бывшей участницы телепроекта «Дом-2», если девушка уже начала публиковать в личном микроблоге совместные фотографии с парнем, значит, что у парочки все серьезно, и они на самом деле любят друг друга.
«Ну наконец-таки этот день настал! Я давно говорила, что Кузнецов тиран и от него будут бежать все нормальные девушки! Маркина не стала исключением», - подметила одна из читательниц.
Напомним, что в свое время от Кузнецова ушла Нелли Ермолаева.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:36