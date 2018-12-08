Роструд внедрит "робота" для электронной проверки работодателей





Представитель Роструда сообщил, что ведомство получило в своё распоряжение "робота", который будет проверять работодателей через интернет. О планах надзорного ведомства рассказал возглавляющий его Всеволод Вуколов. В рамках 28-го съезда партии "Единая Россия" руководитель службы по занятости и труду заявил, что его ведомство активно разрабатывает новые технологии по электронной связи с работодателями. Как только Госдума примет ряд соответствующих поправок, на законном уровне для надзора Роструд сможет использовать специального "робота".Программа была разработана при участии специалистов ведомства. Вуколов считает, что контрольно-надзорная деятельность в России нуждается в поддержке электронных технологий для большей её эффективности.