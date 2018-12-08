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Фигуристка Татьяна Навка показала новый трюк "боевые искусства на льду"

Известная российская фигуристка Татьяна Навка показала подписчикам в Instagram новый «трюк», которому она научилась. Назвала его очень просто – «боевые искусства на льду» и предупредила, не стоит их повторять в домашних условиях.

Фигуристка Татьяна Навка показала новый трюк "боевые искусства на льду"

Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сняла для поклонников небольшой видеоролик, в котором попыталась воссоздать некоторые трюки световых или огненных представлений. Для этого она вышла на каток и принялась размахивать тренировочными поями.

Фанаты отмечают, для первого раза трюк у Навки получился достаточно неплохо, и поблагодарили её за предупреждение – подобные упражнения действительно не стоит повторять дома, лучше найти более безопасное место.

Многие же подписчики больше внимания уделили наряду фигуристки и её внешнему виду. Отмечают, Навка в последнее время немного изменилась, но остаётся всё такой же женственной и привлекательной.



 
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Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:16

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