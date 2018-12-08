Фигуристка Татьяна Навка показала новый трюк "боевые искусства на льду"
Известная российская фигуристка Татьяна Навка показала подписчикам в Instagram новый «трюк», которому она научилась. Назвала его очень просто – «боевые искусства на льду» и предупредила, не стоит их повторять в домашних условиях.
Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сняла для поклонников небольшой видеоролик, в котором попыталась воссоздать некоторые трюки световых или огненных представлений. Для этого она вышла на каток и принялась размахивать тренировочными поями.
Фанаты отмечают, для первого раза трюк у Навки получился достаточно неплохо, и поблагодарили её за предупреждение – подобные упражнения действительно не стоит повторять дома, лучше найти более безопасное место.
Многие же подписчики больше внимания уделили наряду фигуристки и её внешнему виду. Отмечают, Навка в последнее время немного изменилась, но остаётся всё такой же женственной и привлекательной.
Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сняла для поклонников небольшой видеоролик, в котором попыталась воссоздать некоторые трюки световых или огненных представлений. Для этого она вышла на каток и принялась размахивать тренировочными поями.
Фанаты отмечают, для первого раза трюк у Навки получился достаточно неплохо, и поблагодарили её за предупреждение – подобные упражнения действительно не стоит повторять дома, лучше найти более безопасное место.
Многие же подписчики больше внимания уделили наряду фигуристки и её внешнему виду. Отмечают, Навка в последнее время немного изменилась, но остаётся всё такой же женственной и привлекательной.
Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:16