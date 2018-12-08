Созданная ИИ "изменчивая" картина появилась в Санкт-Петербурге
Накануне рождественских праздников и дня рождения Эрмитажа в Санкт-Петербурге появилась "изменчивая" картина под названием "Рождество", созданная при помощи искусственного интеллекта (ИИ) британской художницей Мартой Файнс.
Необычное произведение постоянно изменяется. Удивительную картину удалось создать, используя специальную программу ИИ Sloimage. Сейчас проектор с необычным произведением искусства украшает Дворцовую площадь Северной столицы.
Художница и режиссер видит Рождество через призму живописи эпохи Ренессанса, и в этом стиле она создала свой арт-проект. Так, на картине можно увидеть Деву Марию, младенца Иисуса Христа, Иосифа и волхвов, которые появляются и исчезают, меняют позы и места. При этом меняются также полотна и сюжет произведения.
Необычное произведение постоянно изменяется. Удивительную картину удалось создать, используя специальную программу ИИ Sloimage. Сейчас проектор с необычным произведением искусства украшает Дворцовую площадь Северной столицы.
Художница и режиссер видит Рождество через призму живописи эпохи Ренессанса, и в этом стиле она создала свой арт-проект. Так, на картине можно увидеть Деву Марию, младенца Иисуса Христа, Иосифа и волхвов, которые появляются и исчезают, меняют позы и места. При этом меняются также полотна и сюжет произведения.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:05