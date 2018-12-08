Созданная ИИ "изменчивая" картина появилась в Санкт-Петербурге

Необычное произведение постоянно изменяется. Удивительную картину удалось создать, используя специальную программу ИИ Sloimage. Сейчас проектор с необычным произведением искусства украшает Дворцовую площадь Северной столицы.Художница и режиссер видит Рождество через призму живописи эпохи Ренессанса, и в этом стиле она создала свой арт-проект. Так, на картине можно увидеть Деву Марию, младенца Иисуса Христа, Иосифа и волхвов, которые появляются и исчезают, меняют позы и места. При этом меняются также полотна и сюжет произведения.