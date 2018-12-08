Новая пассия Дениса Лебедева оказалась на четыре года моложе Ольги Бузовой
Возлюбленная Дениса Лебедева, о которой он несколько часов назад рассказал, оказалась на четыре года моложе новоиспеченной артистки Ольги Бузовой.
Как удалось выяснить нашим репортерам, девушка, которой теперь принадлежит сердце поклонника Бузовой, сегодня празднует 29-летие. Стоит напомнить, что самому сыровару из Суздаля сейчас 33 года, и бизнесмен очень хорошо подходит по возрасту ведущей «Дома-2», а вот некая Натали, по мнению многих интернет-пользователей, слишком уж молода для Лебедева.
Судя по всему, что новая избранница Дениса вовсе не боится участвовать в одном из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса, ведь не так давно Лебедев то и дело демонстрировал свое не совсем адекватное поведение по завоеванию сердца Бузовой, о чем продолжают писать СМИ.
Многие фолловеры сошлись на мнении, что сыровару просто надоело стучаться в наглухо закрытую дверь, и именно поэтому он нашел ту, которая хоть в чем-то будет превосходить Бузову. Ведь по сравнению с 33-летней Ольгой, новой избраннице Лебедева всего 29 лет.
Несколько часов назад Денис разместил у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором поздравил свою новую пассию с днем рождения. Внимательные подписчики Лебедева тут же обратили внимание на несколько хештегов бизнесмена, которые он прикрепил к поздравлениям, где он отмечает, что у него «лучшая девушка», а потом добавляет слово «навсегда».
Как удалось выяснить нашим репортерам, девушка, которой теперь принадлежит сердце поклонника Бузовой, сегодня празднует 29-летие. Стоит напомнить, что самому сыровару из Суздаля сейчас 33 года, и бизнесмен очень хорошо подходит по возрасту ведущей «Дома-2», а вот некая Натали, по мнению многих интернет-пользователей, слишком уж молода для Лебедева.
Судя по всему, что новая избранница Дениса вовсе не боится участвовать в одном из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса, ведь не так давно Лебедев то и дело демонстрировал свое не совсем адекватное поведение по завоеванию сердца Бузовой, о чем продолжают писать СМИ.
Многие фолловеры сошлись на мнении, что сыровару просто надоело стучаться в наглухо закрытую дверь, и именно поэтому он нашел ту, которая хоть в чем-то будет превосходить Бузову. Ведь по сравнению с 33-летней Ольгой, новой избраннице Лебедева всего 29 лет.
Несколько часов назад Денис разместил у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором поздравил свою новую пассию с днем рождения. Внимательные подписчики Лебедева тут же обратили внимание на несколько хештегов бизнесмена, которые он прикрепил к поздравлениям, где он отмечает, что у него «лучшая девушка», а потом добавляет слово «навсегда».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:15