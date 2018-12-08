В захваченный протестующими Париж направили бронетехнику





По данным зарубежных СМИ, на данный момент в городе сосредоточены около 8 тысяч правоохранителей. Силовиками оказались заблокированы центральные районы Парижа, а также улицы, ведущие к Елисейскому дворцу. В резиденцию хотели прорваться протестующие, но полицейские применили слезоточивый газ и щиты и остановили манифестантов.У всех людей обыскивают сумки и изымают маски, шлемы и любые предметы, которые можно бросить в сотрудников правоохранительных органов. На данный момент были задержаны 514 митингующих, большая половина из них сейчас арестованы. На данный момент в городе не фиксируются такие масштабные беспорядки, которые происходили на прошлых выходных. Местные власти обратились к участникам акции протеста с призывом не поддаваться на происки провокаторов и сохранять спокойствие.Беспорядки в Париже начались в середине октября, когда в стране был повышен налог на бензин. Власти отреагировали на требование и ввели мораторий на повышение стоимости топлива. Название «желтые жилеты» акция получила из-за спецодежды, в которую одеты митингующие.