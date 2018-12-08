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Эксперты: Спать дольше 6-8 часов крайне опасно для здоровья

Эксперты обнаружили, что спать дольше 6-8 часов крайне опасно для человеческого здоровья. Медики много лет исследовали этот процесс и сделали неутешительные выводы. Информацией поделилось издание Focus.

Эксперты: Спать дольше 6-8 часов крайне опасно для здоровья

Группа ученых из Китая и Канады на протяжении восьми лет изучали состояние 116 тыс. людей возрастом 35-70 лет. Интересно, что за это время 4 тыс. людей скончалось, и такое же число пережили сердечный приступ.

По мнению медиков, главная опасность долгого сна - нарушение функций сердечно-сосудистой системы. Это может спровоцировать преждевременную смерть.

Изыскание показало, что вероятность появления инсультов или сердечных приступов больше на 5% у тех, кто часто уделял сну 8-9 часов. А у тех, кто любит поспать до 10 часов риск вырастает до 41%.

В то же время специалисты напомнили, что мало спать тоже вредно для организма. Если сон меньше 6 часов, то это может способствовать развитию хронических болезней. Люди, которые не привыкли к полноценному сну, становятся раздражительными, депрессивными, так как нервная система у таких людей находится в постоянном напряжении.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:38

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