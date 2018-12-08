Веганство может привести к эпилепсии у детей
Датские специалисты по питанию предупредили, что веганство может привести к эпилепсии у детей. Это может произойти из-за исключения из рациона важных витаминов.
Эксперты предупредили родителей о том, что принудительная веганская диета может привести к необратимым негативным последствиям. Чаще всего такое питание вызывает у малышей эпилепсию. Когда детский организм перестает получать необходимый витамин В12, в нем происходит сбой. Специалисты считают, что детей нельзя лишать молока, мяса, яиц и растительных жиров без консультации у диетолога.
Веганская диета может привести к ослаблению мозговой деятельности и замедлению реакции. Также подобное ограничение в еде может вызвать у ребенка умственную отсталость и эпилепсию. Сообщается, что в клиниках Копенгагена на данный момент находятся дети, которые по вине собственных родителей стали жертвами этой диеты.
Эксперты предупредили родителей о том, что принудительная веганская диета может привести к необратимым негативным последствиям. Чаще всего такое питание вызывает у малышей эпилепсию. Когда детский организм перестает получать необходимый витамин В12, в нем происходит сбой. Специалисты считают, что детей нельзя лишать молока, мяса, яиц и растительных жиров без консультации у диетолога.
Веганская диета может привести к ослаблению мозговой деятельности и замедлению реакции. Также подобное ограничение в еде может вызвать у ребенка умственную отсталость и эпилепсию. Сообщается, что в клиниках Копенгагена на данный момент находятся дети, которые по вине собственных родителей стали жертвами этой диеты.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:26