Веганство может привести к эпилепсии у детей





Эксперты предупредили родителей о том, что принудительная веганская диета может привести к необратимым негативным последствиям. Чаще всего такое питание вызывает у малышей эпилепсию. Когда детский организм перестает получать необходимый витамин В12, в нем происходит сбой. Специалисты считают, что детей нельзя лишать молока, мяса, яиц и растительных жиров без консультации у диетолога.Веганская диета может привести к ослаблению мозговой деятельности и замедлению реакции. Также подобное ограничение в еде может вызвать у ребенка умственную отсталость и эпилепсию. Сообщается, что в клиниках Копенгагена на данный момент находятся дети, которые по вине собственных родителей стали жертвами этой диеты.