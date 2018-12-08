АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками намекнули на возможную свадьбу

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлева и исполнитель в стиле хип-хоп Элджей сделали себе одинаковые татуировки, из-за чего их поклонники предположили, что в скором времени станет известно о свадьбе этой таинственной пары. Настя и Элджей редко афишируют свои романтические отношения, предпочитая конфиденциальность.

Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками намекнули на возможную свадьбу

Настя Ивлева и Элджей очень тщательно оберегают свои отношения, они редко публикуют совместные снимки и стараются не попадать в объективы камер папарацци. Тем не менее, кое-какая информация о них всё же попадает в прессу.

Не так давно сама Ивлева на своей странице в Instagram разместила фотографию с их целующейся парочкой, а вскоре журналисты заметили их в одном из ночных клубов, во время посещения которого Настя признавалась Элджею в своих чувствах.

Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками намекнули на возможную свадьбу

Внимательные поклонники молодых звёзд заметили на их руках идентичные татуировки в виде колец и предположили, это своеобразный намёк на возможную скорую свадьбу. Правы фанаты молодых людей в своих предположениях или нет, станет известно, вероятно, в очень скором будущем.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сайт Ольги Бузовой атаковали хакеры
Победительницей «Мисс Мира-2018» стала горячая
На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост
Фигуристка Татьяна Навка показала новый трюк
Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти
Созданная ИИ "изменчивая" картина появилась в
Звезда «Дома-2» Евгений Кузин признался, что
Александр Серов отменил концерт по причине болезни
ABT Sportline представила тюнингованную версию
Эксперты: Спать дольше 6-8 часов крайне опасно
Бывшая девушка Никиты Кузнецова Дарина Маркина
Веганство может привести к эпилепсии у детей
Эксперты назвали самые дешевые автомобили на
Новая пассия Дениса Лебедева оказалась на четыре
Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками
Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d
Microsoft дополнила родительский контроль для
В захваченный протестующими Париж направили
Актриса Яна Кошкина рассказала о неудачной
Дженнифер Энистон не исключает, что может стать
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с
Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем
Певица Линда рассказала о давнем конфликте с
Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без
Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила
Новенькие участницы «Дома-2» продолжают
Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли
Сергей Шнуров рассказал о новой супруге на шоу
Уфолог нашел в Нидерландах доказательства
Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу
Просмотреть все новости