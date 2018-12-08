Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками намекнули на возможную свадьбу





Настя Ивлева и Элджей очень тщательно оберегают свои отношения, они редко публикуют совместные снимки и стараются не попадать в объективы камер папарацци. Тем не менее, кое-какая информация о них всё же попадает в прессу.Не так давно сама Ивлева на своей странице в Instagram разместила фотографию с их целующейся парочкой, а вскоре журналисты заметили их в одном из ночных клубов, во время посещения которого Настя признавалась Элджею в своих чувствах.Внимательные поклонники молодых звёзд заметили на их руках идентичные татуировки в виде колец и предположили, это своеобразный намёк на возможную скорую свадьбу. Правы фанаты молодых людей в своих предположениях или нет, станет известно, вероятно, в очень скором будущем.