Настя Ивлева и Элджей одинаковыми татуировками намекнули на возможную свадьбу
Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлева и исполнитель в стиле хип-хоп Элджей сделали себе одинаковые татуировки, из-за чего их поклонники предположили, что в скором времени станет известно о свадьбе этой таинственной пары. Настя и Элджей редко афишируют свои романтические отношения, предпочитая конфиденциальность.
Настя Ивлева и Элджей очень тщательно оберегают свои отношения, они редко публикуют совместные снимки и стараются не попадать в объективы камер папарацци. Тем не менее, кое-какая информация о них всё же попадает в прессу.
Не так давно сама Ивлева на своей странице в Instagram разместила фотографию с их целующейся парочкой, а вскоре журналисты заметили их в одном из ночных клубов, во время посещения которого Настя признавалась Элджею в своих чувствах.
Внимательные поклонники молодых звёзд заметили на их руках идентичные татуировки в виде колец и предположили, это своеобразный намёк на возможную скорую свадьбу. Правы фанаты молодых людей в своих предположениях или нет, станет известно, вероятно, в очень скором будущем.
Настя Ивлева и Элджей очень тщательно оберегают свои отношения, они редко публикуют совместные снимки и стараются не попадать в объективы камер папарацци. Тем не менее, кое-какая информация о них всё же попадает в прессу.
Не так давно сама Ивлева на своей странице в Instagram разместила фотографию с их целующейся парочкой, а вскоре журналисты заметили их в одном из ночных клубов, во время посещения которого Настя признавалась Элджею в своих чувствах.
Внимательные поклонники молодых звёзд заметили на их руках идентичные татуировки в виде колец и предположили, это своеобразный намёк на возможную скорую свадьбу. Правы фанаты молодых людей в своих предположениях или нет, станет известно, вероятно, в очень скором будущем.