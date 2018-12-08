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Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем отказаться от еды на 3-10 дней

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Керн планирует повторить опыт голодания.

Несколько дней назад звезда «Дома-2» сообщила поклонникам о том, что сейчас находится в Соединенных Штатах Америки.

Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем отказаться от еды на 3-10 дней

По словам Маргариты, когда ей наконец-таки продлили американскую визу, она тут же решила улететь в Нью-Йорк, где на данный момент царит предпраздничная суета. Что же касается самого Нового года, то девушка не планирует его праздновать, желая устроить себе в эти дни детокс-программу.

Вчера Керн разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, под которой заявила, что не очень любит новогодние праздники в русской столице, так как в Москве в эти дни почти все отдыхают и все закрыто. Оказывается, что именно поэтому звезда телепроекта «Дом-2» в последнее время начала подумывать о том, чтобы повторить прежний опыт голодания и напрочь отказаться от еды на 3-10 дней.

Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем отказаться от еды на 3-10 дней

Маргарита вспомнила, как примерно два года назад она полностью отказалась от еды на 7 дней. Для Керн этот опыт стал более чем полезным, ведь тогда она постоянно находилась под наблюдением специалиста.

По словам Маргариты, во время голодания ей удалось избавиться от 5 лишних килограмм, ее кожа подтянулась, а цвет лица поменялся в лучшую сторону. Впрочем, многие интернет-пользователи не верят Керн, они уверены, что девушка на самом деле планирует не голодать, а в очередной раз лечь под нож пластического хирурга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:21

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