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Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d

Автоэкспертами проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d 2019 года. Внедорожник получит 2,3-литровый двигатель с отдачей 190 или 163 л. с.

Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d

Компания Mercedes провела всесторонний тест-драйв модели X 350d, которая выйдет во второй половине грядущего года. Дизайн пикапа напоминает предшествующие автомобили линейки за исключением изменённого обвеса и крупной радиаторной решётки. В Mercedes-Benz добавили полный привод, бортовой компьютер и другую электронику.

На приборной панели имеется дисплей с выводом данных о текущем состоянии и функционировании пикапа. Что касается характеристик езды, автоэксперты высоко оценили качество подвески, достигшей идеального баланса между жёсткостью и комфортом. Mercedes-Benz X 350d без труда преодолевает километры бездорожья и самые сложные участки.

Из дополнительных комплектующих у машины появились жёсткая крышка кузова и шумоизоляция на колёсных арках. Mercedes обещает за базовую версию внедорожника более низкую цену, чем у конкурентных брендов. Однако за топовую комплектацию придётся заплатить около 5 млн рублей.



 
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Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:56

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