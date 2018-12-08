Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d





Компания Mercedes провела всесторонний тест-драйв модели X 350d, которая выйдет во второй половине грядущего года. Дизайн пикапа напоминает предшествующие автомобили линейки за исключением изменённого обвеса и крупной радиаторной решётки. В Mercedes-Benz добавили полный привод, бортовой компьютер и другую электронику.На приборной панели имеется дисплей с выводом данных о текущем состоянии и функционировании пикапа. Что касается характеристик езды, автоэксперты высоко оценили качество подвески, достигшей идеального баланса между жёсткостью и комфортом. Mercedes-Benz X 350d без труда преодолевает километры бездорожья и самые сложные участки.Из дополнительных комплектующих у машины появились жёсткая крышка кузова и шумоизоляция на колёсных арках. Mercedes обещает за базовую версию внедорожника более низкую цену, чем у конкурентных брендов. Однако за топовую комплектацию придётся заплатить около 5 млн рублей.