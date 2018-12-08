Актриса Яна Кошкина рассказала о неудачной попытке фаната встретиться с ней





Теледива призналась, что поклонник засыпал её сообщениями, написав, что был бы не против поговорить с Яной Кошкиной в живую. Но после этого подписчик "слился", и звезда "Первого канала" просто о нем забыла.Каким же было удивление знаменитости, когда она столкнулась с "настойчивым" парнем в одном из заведений столицы. Яна Кошкина остановила поклонника и сообщила, что узнала его. Неожиданная реакция "знакомого незнакомца" просто озадачила российскую актрису: молодой человек сбежал, не сказав и слова.Другие поклонники успокоили Яну Кошкину и написали в комментариях, что сейчас большинство представителей сильного пола так поступает. Некоторые предположили, что "несостоявшийся ухажер" просто испугался встречи со звездой, да ещё и в общественном месте.