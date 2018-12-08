Певица Линда рассказала о давнем конфликте с Максимом Фадеевым





Много лет спустя Линда решила дать интервью, в котором сообщила причины конфликта с Максимом Фадеевым. Она рассказала, что ей предложили контракт без ее тогдашнего продюсера. Данное предложение очень обидело Максима Фадеева, и после этого отношения начали портиться. Также певица Линда рассказала, что деньги на клипы и студию давал ее отец, а когда он перестал это делать, продюсер просто исчез. Спустя время Максим Фадеев предложил музыкантам из группы Линды перейти в другой проект, но те отказались. Продюсеру такое поведение не понравилось, и он начал распространять слухи о том, что отец Линды его преследует, а сама певица употребляет запрещенные препараты.После скандала Линда переехала в Грецию, и ее конфликт с Максимом Фадеевым оставался не разрешенным. Но несмотря на это, исполнительница продолжает гастролировать, а некоторое время назад ее бывший продюсер предложил записать совместную песню, тем самым давая понять, что все ссоры остались в прошлом.