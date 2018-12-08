АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Певица Линда рассказала о давнем конфликте с Максимом Фадеевым

Недавно певица Линда решила рассказать всю правду о том, что происходило в ее отношениях с Максимом Фадеевым. Исполнительница сообщила о давнем конфликте с продюсером и о слухах, которые тот, по ее мнению, распространял.

Певица Линда рассказала о давнем конфликте с Максимом Фадеевым

Много лет спустя Линда решила дать интервью, в котором сообщила причины конфликта с Максимом Фадеевым. Она рассказала, что ей предложили контракт без ее тогдашнего продюсера. Данное предложение очень обидело Максима Фадеева, и после этого отношения начали портиться. Также певица Линда рассказала, что деньги на клипы и студию давал ее отец, а когда он перестал это делать, продюсер просто исчез. Спустя время Максим Фадеев предложил музыкантам из группы Линды перейти в другой проект, но те отказались. Продюсеру такое поведение не понравилось, и он начал распространять слухи о том, что отец Линды его преследует, а сама певица употребляет запрещенные препараты.

Певица Линда рассказала о давнем конфликте с Максимом Фадеевым

После скандала Линда переехала в Грецию, и ее конфликт с Максимом Фадеевым оставался не разрешенным. Но несмотря на это, исполнительница продолжает гастролировать, а некоторое время назад ее бывший продюсер предложил записать совместную песню, тем самым давая понять, что все ссоры остались в прошлом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d
Microsoft дополнила родительский контроль для
В захваченный протестующими Париж направили
Актриса Яна Кошкина рассказала о неудачной
Дженнифер Энистон не исключает, что может стать
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с
Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем
Певица Линда рассказала о давнем конфликте с
Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без
Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила
Новенькие участницы «Дома-2» продолжают
Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли
Сергей Шнуров рассказал о новой супруге на шоу
Уфолог нашел в Нидерландах доказательства
Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу
Астронавтам МКС отправили на орбиту
Google и Levi's выпустили "привязанную" к
Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не
Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой
Capcom предлагает бесплатно сыграть в игру Street
Учёные: В океане ледяного спутника Юпитера
Конкурс "Человек года" на "Доме-2" разрушил
Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова увеличила грудь
Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос»
Люксовый бренд PSA DS Automobile пропустит
Светлана Лобода в Минске зависла под куполом
Виктория Исакова поделилась редким снимком
Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition стал популярнейшим
Просмотреть все новости