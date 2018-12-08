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Новенькие участницы «Дома-2» продолжают игнорировать «альфа-самцов» проекта Марданшина и Саленко

Недавно пришедшие на телепроект «Дом-2» девушки продолжают вовсю унижать достоинство самых топовых участников реалити-шоу.

На днях руководство телестройки «Дом-2» приняло довольно неожиданное решение отправить на Сейшельские острова в виде «гуманитарной помощи» двух самых рейтинговых участников Саймона Марданшина и Захара Саленко.

Новенькие участницы «Дома-2» продолжают игнорировать «альфа-самцов» проекта Марданшина и Саленко

Вместе с парнями на «Остров любви» были отправлены и все новенькие участницы «Дома-2», которые вместо того, чтобы попытаться завоевать симпатию Захара и Саймона, принялись игнорировать «альфа-самцов», подчеркивая, что их мало интересуют топовые домовцы.

Впрочем, больше всего телезрителей проекта поразила новенькая Татьяна, которая сразу же поняла, где она оказалась и чего от нее ожидает администрация «Дома-2». К примеру, девушка, долго не думая, вмешалась в конфликт с Анастасией Ендальцевой, что привело к тому, что ее начали куда чаще показывать в эфирах.

Новенькие участницы «Дома-2» продолжают игнорировать «альфа-самцов» проекта Марданшина и Саленко

На данный момент поклонники реалити-шоу убеждены, что Татьяна смогла заработать себе авторитет в коллективе еще и потому, что отказала Марданшину в «волшебстве», несмотря на то, что парень в открытую говорил ей о том, что только в ее интересах согласиться провести с ним ночь.

Как будет развиваться ситуация на Сейшелах дальше, пока сложно сказать, однако зрители «Дома-2» убеждены, что совсем скоро новенькие участницы проекта поплатятся за то, что пытались подорвать авторитет Саймона и Захара в коллективе.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01

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