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Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой точки»

Пока кто-то пытается привлечь внимание пользователей умными мыслями или полезными лайфхаками, блогерша Slawada покорила Instagram своей «пятой точкой». Девушка практически скрывает лицо, позволяя читателям насладиться более «аппетитными» видами. И это позволило ей в короткий срок набрать 3,9 миллиона подписчиков.

Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой точки»

Секрет популярности оказался прост и банален: находчивая сексапильная девушка делает снимки своих округлостей под самыми разными ракурсами. Она демонстрирует разное белье, не забывая при этом показывать и отменное чувство юмора, о чем можно судить по надписям на майках, трусах и штанах.

Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой точки»

Судя по количеству «лайков», интернет-пользователям пришлась по вкусу подобная инициативность. Фолловеры с большим удовольствием приветствуют все новые и новые снимки блогерши-проказницы.

Для сравнения: у известной телеведущей Леры Кудрявцевой насчитывается 2,9 млн подписчиков, у Филиппа Киркорова - 2,8 млн, а у Сергея Лазарева – 3,2 млн.



 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:03

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