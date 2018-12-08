Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой точки»





Секрет популярности оказался прост и банален: находчивая сексапильная девушка делает снимки своих округлостей под самыми разными ракурсами. Она демонстрирует разное белье, не забывая при этом показывать и отменное чувство юмора, о чем можно судить по надписям на майках, трусах и штанах.Судя по количеству «лайков», интернет-пользователям пришлась по вкусу подобная инициативность. Фолловеры с большим удовольствием приветствуют все новые и новые снимки блогерши-проказницы.Для сравнения: у известной телеведущей Леры Кудрявцевой насчитывается 2,9 млн подписчиков, у Филиппа Киркорова - 2,8 млн, а у Сергея Лазарева – 3,2 млн.