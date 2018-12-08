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Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу Бузову

Избранница Романа Капаклы Марина Африкантова планирует стать второй Ольгой Бузовой.

На днях у телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой появился еще один повод гордиться своим именем. А все из-за того, что знаменитостью продолжают не только восхищаться, любить и уважать, но и начали даже копировать ее.

Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу Бузову

Считанные часы назад Марина разместила в личном блоге свежий Stories, в котором продемонстрировала поклонникам, что сделала себе такую же стрижку, как и у Ольги.

Стоит подчеркнуть, что эту же фотографию опубликовала у себя на страничке в Instagram и Бузова, которая, по всей видимости, в очередной раз убедилась в том, что ей удачно удается создавать тренды.

По словам самой телезнаменитости, ей очень понравилась новая стрижка своей подопечной, и она считает, что в таком образе Марина стала еще более привлекательной. Также Ольга отметила, что такая длина волос максимально удобная. Да и ухаживать за такими волосами не так уж и сложно, подметила Бузова.

Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу Бузову

Нужно сказать, что в последнее время многие зрители «Дома-2» заметили, что Африкантова то и дело спешит во всем подражать Бузовой. К примеру, выйдя в прямой эфир несколько дней назад, блондинка рассказала, что начала задумываться над тем, чтобы попробовать себя в роли певицы.

«Вот смотрю на Олю и радуюсь. Может и мне стать певицей? Кто знает, может мне все-таки посчастливится повторить ее успех», - заявила Марина в недавнем прямом эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:33

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