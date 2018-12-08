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Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила у мужа дорогой подарок к Новому году

Супруга известного российского шоумена, резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна надеется на дорогостоящий подарок от мужа к Новому году. Она даже написала письмо «Мужу Морозу», в котором «популярно» аргументировала, чем заслужила такой презент к празднику.

Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила у мужа дорогой подарок к Новому году

Известно, у супругов Мартиросян существует традиция дарить дорогие и желанные подарки друг другу. В этом году Жанна очень надеется получить от мужа дорогостоящее ювелирное украшение. Ради этого она даже написала письмо, только не Деду, а «мужу Морозу», и в нём рассказала о всех хороших делах, сделанных за прошедший год, которыми, по её мнению, она заслужила такого знака внимания.

Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила у мужа дорогой подарок к Новому году

Жанна Мартиросян пишет, весь год была очень примерной супругой, наглаживала параллельные стрелки на брюках супруга, находила потерявшиеся вещи и закрывала за ним тюбик с зубной пастой, дарила подарки и смеялась над его шутками. В ответ она просто хочет получить от него кольцо с бриллиантами, которое, зная о предновогодней занятости мужа, даже сама нашла и заказала, а ему остаётся только оплатить покупку.

При этом Жанна всё в той же шутливой форме обращается к супругу и сообщает, что колечко уже у неё, она забрала его под залог паспорта Гарика. Она просить как можно скорее оплатить подарок, а после они смогут вместе любоваться блеском бриллиантов под ярким солнцем тёплых стран.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:07

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