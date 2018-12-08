Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила у мужа дорогой подарок к Новому году

Известно, у супругов Мартиросян существует традиция дарить дорогие и желанные подарки друг другу. В этом году Жанна очень надеется получить от мужа дорогостоящее ювелирное украшение. Ради этого она даже написала письмо, только не Деду, а «мужу Морозу», и в нём рассказала о всех хороших делах, сделанных за прошедший год, которыми, по её мнению, она заслужила такого знака внимания.Жанна Мартиросян пишет, весь год была очень примерной супругой, наглаживала параллельные стрелки на брюках супруга, находила потерявшиеся вещи и закрывала за ним тюбик с зубной пастой, дарила подарки и смеялась над его шутками. В ответ она просто хочет получить от него кольцо с бриллиантами, которое, зная о предновогодней занятости мужа, даже сама нашла и заказала, а ему остаётся только оплатить покупку.При этом Жанна всё в той же шутливой форме обращается к супругу и сообщает, что колечко уже у неё, она забрала его под залог паспорта Гарика. Она просить как можно скорее оплатить подарок, а после они смогут вместе любоваться блеском бриллиантов под ярким солнцем тёплых стран.