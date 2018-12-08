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Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не хочет показывать лицо 5-месячной дочери Миланы из-за людей, желающих ей зла

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко боится людей, которые желают ее семейству зла.

Несмотря на то, что Анастасия и Дмитрий когда-то заявляли о том, что не намерены жить «напоказ», супруги продолжают вовсю противоречить своим словам, и сейчас знаменитостей с уверенностью называют «активными пользователями социальных сетей».

Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не хочет показывать лицо 5-месячной дочери Миланы из-за людей, желающих ей зла

На днях 24-летняя Костенко подчеркнула у себя на страничке в Instagram, что не против ответить на 10 «самых добрых вопросов» от подписчиков. Нужно сказать, что поклонников Анастасии интересовала лишь 5-месячная наследница Милана.

Кто-то поинтересовался у третьей супруги Тарасова, когда они планируют искать дочери няню, кого-то интересовало, какой растет девочка, а некоторые спрашивали, почему Настя и Дмитрий не показывают в Сети лицо малышки.

По словам модели, она старается не показываться лицо Миланы только потому, что переживает за ее безопасность. Анастасия подчеркнула, что несмотря на то, что с августа ее девочка находится под покровительством святых, она все-таки волнуется, что ее кроху могут увидеть злые люди, которые каждый день следят за ее блогом.

Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не хочет показывать лицо 5-месячной дочери Миланы из-за людей, желающих ей зла

В конце своего ответа Костенко добавила, что вполне возможно, что совсем скоро она все-таки наберется смелости и покажет всем ее «улыбашку».

К слову, крестной матерью девочки стала родная сестра модели Ксения, а роль крестного отца была доверена близкому другу семейства полузащитнику футбольного клуба «Локомотив» Антону Миранчуку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:06

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