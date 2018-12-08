Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не хочет показывать лицо 5-месячной дочери Миланы из-за людей, желающих ей зла





Несмотря на то, что Анастасия и Дмитрий когда-то заявляли о том, что не намерены жить «напоказ», супруги продолжают вовсю противоречить своим словам, и сейчас знаменитостей с уверенностью называют «активными пользователями социальных сетей».На днях 24-летняя Костенко подчеркнула у себя на страничке в Instagram, что не против ответить на 10 «самых добрых вопросов» от подписчиков. Нужно сказать, что поклонников Анастасии интересовала лишь 5-месячная наследница Милана.Кто-то поинтересовался у третьей супруги Тарасова, когда они планируют искать дочери няню, кого-то интересовало, какой растет девочка, а некоторые спрашивали, почему Настя и Дмитрий не показывают в Сети лицо малышки.По словам модели, она старается не показываться лицо Миланы только потому, что переживает за ее безопасность. Анастасия подчеркнула, что несмотря на то, что с августа ее девочка находится под покровительством святых, она все-таки волнуется, что ее кроху могут увидеть злые люди, которые каждый день следят за ее блогом.В конце своего ответа Костенко добавила, что вполне возможно, что совсем скоро она все-таки наберется смелости и покажет всем ее «улыбашку».К слову, крестной матерью девочки стала родная сестра модели Ксения, а роль крестного отца была доверена близкому другу семейства полузащитнику футбольного клуба «Локомотив» Антону Миранчуку.