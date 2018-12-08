АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли

Ученые провели интересное исследование и предрекли скорый переворот полюсов Земли. По словам геологов, это произойдет, если магнитное поле ослабеет на 90%.

Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли

Представители мира науки утверждают, что магнитное поле падает вот уже 3 тысячи лет, однако, если это продолжится, то планета может достичь критической точки. Группа экспертов из Франции и Дании определила, что земная ось может изменить свое положение в ближайшие несколько столетий.

Один из французских ученых Николя Тувени сообщил, что местоположение полюсов непостоянно. Они периодически меняются раз в 450 тысяч или даже миллион лет. Сведения удалось подтвердить благодаря древним вулканическим породам, на которых отразилась древняя переполюсовка.

Геологи бьют тревогу: ничего хорошего переворот земной оси человечеству не сулит. Если это произойдет, то вся флора и фауна будет уничтожена от высокого космического излучения, выжить смогут единицы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проведён тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X 350d
Microsoft дополнила родительский контроль для
В захваченный протестующими Париж направили
Актриса Яна Кошкина рассказала о неудачной
Дженнифер Энистон не исключает, что может стать
Daily Star: Россия готовится к противостоянию с
Звезда «Дома-2» Рита Керн подумывает совсем
Певица Линда рассказала о давнем конфликте с
Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без
Супруга Гарика Мартиросяна своеобразно попросила
Новенькие участницы «Дома-2» продолжают
Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли
Сергей Шнуров рассказал о новой супруге на шоу
Уфолог нашел в Нидерландах доказательства
Марина Африкантова продолжает копировать Ольгу
Астронавтам МКС отправили на орбиту
Google и Levi's выпустили "привязанную" к
Жена Тарасова Анастасия Костенко заявила, что не
Блогерша покорила Instagram снимками своей «пятой
Capcom предлагает бесплатно сыграть в игру Street
Учёные: В океане ледяного спутника Юпитера
Конкурс "Человек года" на "Доме-2" разрушил
Никас Сафронов видит свадьбу Анастасии Волочковой
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова увеличила грудь
Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос»
Люксовый бренд PSA DS Automobile пропустит
Светлана Лобода в Минске зависла под куполом
Виктория Исакова поделилась редким снимком
Ученые исследуют легендарную Голубую дыру в
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition стал популярнейшим
Просмотреть все новости