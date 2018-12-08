Ученые предрекли скорый переворот полюсов Земли
Ученые провели интересное исследование и предрекли скорый переворот полюсов Земли. По словам геологов, это произойдет, если магнитное поле ослабеет на 90%.
Представители мира науки утверждают, что магнитное поле падает вот уже 3 тысячи лет, однако, если это продолжится, то планета может достичь критической точки. Группа экспертов из Франции и Дании определила, что земная ось может изменить свое положение в ближайшие несколько столетий.
Один из французских ученых Николя Тувени сообщил, что местоположение полюсов непостоянно. Они периодически меняются раз в 450 тысяч или даже миллион лет. Сведения удалось подтвердить благодаря древним вулканическим породам, на которых отразилась древняя переполюсовка.
Геологи бьют тревогу: ничего хорошего переворот земной оси человечеству не сулит. Если это произойдет, то вся флора и фауна будет уничтожена от высокого космического излучения, выжить смогут единицы.
Представители мира науки утверждают, что магнитное поле падает вот уже 3 тысячи лет, однако, если это продолжится, то планета может достичь критической точки. Группа экспертов из Франции и Дании определила, что земная ось может изменить свое положение в ближайшие несколько столетий.
Один из французских ученых Николя Тувени сообщил, что местоположение полюсов непостоянно. Они периодически меняются раз в 450 тысяч или даже миллион лет. Сведения удалось подтвердить благодаря древним вулканическим породам, на которых отразилась древняя переполюсовка.
Геологи бьют тревогу: ничего хорошего переворот земной оси человечеству не сулит. Если это произойдет, то вся флора и фауна будет уничтожена от высокого космического излучения, выжить смогут единицы.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:56