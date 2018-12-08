Уфолог нашел в Нидерландах доказательства посещения Земли пришельцами





Сейчас уфологи считают, что необходимо сделать химический анализ найденного объекта, чтобы выяснить является ли он инопланетным. Исследователи полагают, что в составе находки может быть обнаружен неизвестный металл или большое количество алюминия. Если это произойдет, то объект действительно имеет космическое происхождение. Найденный предмет похож на каску, которая имеет дополнение в виде небольшого металлического продолжения. Такой же объект был найден на Марсе.Пока специалисты не смогли определить для чего нужен данный предмет и определить его происхождение тоже не получилось. Но уфологи уверены, что в Нидерландах было найдено прямое доказательство того, что пришельцы посетили Землю.