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Уфолог нашел в Нидерландах доказательства посещения Земли пришельцами

В Нидерландах недавно был найдет внеземной предмет, который очень похож на объекты, ранее обнаруженные на поверхности Марса. Уфолог уверен, что находка может иметь космическое происхождение и оказалась на Земле во время посещения пришельцами планеты.

Уфолог нашел в Нидерландах доказательства посещения Земли пришельцами

Сейчас уфологи считают, что необходимо сделать химический анализ найденного объекта, чтобы выяснить является ли он инопланетным. Исследователи полагают, что в составе находки может быть обнаружен неизвестный металл или большое количество алюминия. Если это произойдет, то объект действительно имеет космическое происхождение. Найденный предмет похож на каску, которая имеет дополнение в виде небольшого металлического продолжения. Такой же объект был найден на Марсе.

Пока специалисты не смогли определить для чего нужен данный предмет и определить его происхождение тоже не получилось. Но уфологи уверены, что в Нидерландах было найдено прямое доказательство того, что пришельцы посетили Землю.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:35

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