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Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без детей

Участница "Дома-2" Майя Донцова была в срочном порядке госпитализирована.

По словам девушки, у неё произошёл разрыв яичника и открылось кровотечение.
Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без детей

Но не смотря на серьёзность ситуации, девушка вернулась в периметр, чтобы поддержать своего возлюбленного в конкурсе "Человек года".

Она рассказала Алексею Купину, что прошлогодняя ситуация обострилась, и врачи говорят о том, что она, возможно, никогда не сможет родить.
Участники "Дома-2" осудили девушку, ведь ей нужно находиться в больнице и в первую очередь заботиться о своём здоровье.

Никто абсолютно не понял этого жеста Майи, многие предположили, что это очередное давление на жалость участников со стороны девушки, ведь финал конкурса уже близко.

Звезда "Дома-2" Майя Донцова может остаться без детей

Более того, пара сообщила, что свадьба откладывается, вылететь на Сейшелы они не смогут. Алексей Купин сказал, что несмотря на исход, который последует после операции, он будет с любимой девушкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:09

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