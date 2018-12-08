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Конкурс "Человек года" на "Доме-2" разрушил дружбу Алексея Купина и Романа Капаклы

Участники Дома-2 Алексей Купин и Роман Капаклы за время пребывания на проекте очень сильно сдружились.

Такая практика - редкость на телешоу, ведь ребята постоянно сталкиваются с провокациями со всех сторон.

Конкурс "Человек года" на "Доме-2" разрушил дружбу Алексея Купина и Романа Капаклы

Накануне крепкая дружба "затрещала по швам", ведь оба парня участвуют в ежегодном конкурсе проекта "Человек года" на "Доме-2". В нём участники сражаются за недвижимость в Москве, преодолевая ряд испытаний.

После того, как стала известна новость о том, что Майя Донцова не честно агитирует за своего молодого человека Алексея Купина, весь коллектив, в том числе и Роман Капаклы, высказался негативно в сторону парня. Получить такой удар от своего друга Алексей точно не ожидал. В связи с такими событиями, парень Майи Донцовой впал в депрессию и закрылся у себя в комнате.

Спустя несколько дней парни помирились, но сегодня Майя заявила, что плохо себя чувствует и возможно, ей предстоит пережить серьёзную операцию.

Конкурс "Человек года" на "Доме-2" разрушил дружбу Алексея Купина и Романа Капаклы

Роман Капаклы со своей будущей женой Мариной Африкантовой обсудили эту тему и пришли к выводу, что их друзья манипулируют зрителями "Дома-2", тем самым подтвердив, что ни о какой дружбе уже не может быть и речи.

Накануне, Роман выставил фото, под которым спросил ответить поклонников, существует ли, по их мнению, мужская дружба или нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:34

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